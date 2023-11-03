Певец CHEEV в новом клипе поднял тему эмоционального выгорания

Певец CHEEV. Фото: instagram.com/vladcheev/

Новая видеоработа артиста снята на песню "Більш немає крил" из будущего альбома Noir. Премьера открывает предзаказ новой пластинки артиста.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Клип в стиле Дэвида Финчера

Певца CHEEV называют ярким представителем молодой генерации артистов, активно развивающих музыкальную индустрию после начала полномасштабного вторжения. И хотя новый клип на песню "Більш немає крил" визуально и лирически продолжает стилистику будущего альбома, он кардинально отличается от предыдущих видеоработ. На этот раз история в темно-красных цветах разворачивается в одной локации, где главный герой противостоит своему альтер эго, а эмоциональная стабильность дает бой отчаянию.

"В песне "Більш немає крил" я решил поднять тему эмоционального выгорания и бессилия. Она о том ощущении, когда ты морально выжат, а цвета вокруг тебя становятся не такими яркими, как раньше", — прокомментировал новую песню CHEEV.

Режиссером новой видеоработы стал украинский режиссер Назар Баланов, преданный поклонником камерных фильмов Квентина Тарантино и Джона Карпентер. Клипмейкер признается, что хотел снять такую работу, которая удивляла бы зрителя своей оригинальностью.

"С технической стороны мы пытались сделать визуальную часть похожей на фильмы Дэвида Финчера и Николаса Виндинга Рефна. Мои предыдущие работы были вдохновленными любимым фильмом "Нечто" Джона Карпентера, и мне, как режиссеру, очень хотелось вернуться к этой манере, чтобы показать Влада в новом стиле и с другой точки зрения", — делится режиссер.

Песня "Більш немає крил" продолжает знакомить слушателя с композициями альбома Noir. Вторая пластинка артиста увидит свет уже 17 ноября. Большинство песен из нее поклонники услышали в рамках продолжающегося с лета самого масштабного всеукраинского тура певца и имеет безумную поддержку среди поклонников Влада.

Ранее CHEEV представил такие треки из новой пластинки, как "Мрієшся", "Пазл", "Де моя любов живе", "Печаль".

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