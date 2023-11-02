Змокла Тіна Кароль у короткій сукні викликала бурхливу реакцію в українців

Українська співачка Тіна Кароль у документальному фільмі "One Nation Under Love". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і народна артистка Тіна Кароль презентувала кліп на свою нову пісню, яку вона нещодавно випустила. У соціальній мережі зірка поділилася фрагментом з цієї відеороботи, де можна її побачити у досить відвертому вигляді.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

Відома артистка вирішила поділитися фрагментом своєї нової роботи, яку вона випустила на пісню "Не святі". На кадрах можна побачити Тіну в досить відвертому вигляді, адже одягнена вона у коротку сукню з відкритим декольте і чорні колготи, які обтягували її стрункі ноги.

Щоб додати ефектності цьому кліпу, зверху на співачку крапала вода, коли вона танцювала. Навколо Тіни було декілька молодих чоловіків, які підтримували її у танці. В Instagram співачка зазначила, що цей кліп уже можна подивитися в YouTube.

"Ух, нарешті! "НЕ СВЯТІ" вже на YouTube. Дякую, що полюбили трек, тож відео для нього є логічною огранкою", — підписала фрагмент з кліпу українська виконавиця Тіна Кароль.

Фрагмент з нової відеороботи Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі прихильників

Варто зазначити, що люди, які переглянули нову роботу артистки, залишилися у захваті від неї. Тому під публікацією в Instagram одразу почали з’являтися коментарі, де підписники Тіни написали чимало компліментів на її адресу.

Пробачте, але моя щелепа десь зникла...@tina_karol, це просто підпал, неймовірна

Робота варта топового рівня, будемо робити все можливе і неможливе для цього

Це пожежа! Дуже красива, пристрасна і водночас ніжна робота. Дякую за таку красу

Не дарма так довго чекали! Ця робота варта усіх наших очікувань

Шедевральний кліп, кохання, глибокі почуття, біль і зізнання… Коли жінка перетворює незрілого парубка на закоханого чоловіка… Браво

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова робота співачки

Не так давно Тіна Кароль випустила нову романтичну пісню про кохання під назвою "Не святі", в якій йдеться про те, що не варто відкладати свої почуття на потім. Тепер українська артистка презентувала і кліп до цієї композиції, який виявився досить ефектним.

Лише за декілька годин цю відеороботу переглянули більше семи тисяч користувачів YouTube. Це не дивно, адже у кліпі Тіна постала у дуже відвертому вбранні, танцюючи ніби під дощем з молодими чоловіками.

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