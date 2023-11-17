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Певец ELNEO посвятил новый клип погибшему другу из Мариуполя

17 ноября 2023 11:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певец ELNEO посвятил новый клип погибшему другу из Мариуполя
Певец ELNEO. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыкант ENLEO 17 ноября 2023 выпустил свой дебютный альбом. Одновременно с ним и вышел видеоклип на главную песню альбома "Молодость", который и дал название лонгплею. Клип имеет большое значение для артиста, так как посвящен памяти Даниила Подобайла — посмертному герою Украины, который был не только воином, но и музыкантом, поэтом и оператором, а также близким другом Никиты из Мариуполя.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Участников клипа объединяют свобода души и огонь в глазах, и их родной город — Мариуполь. В съемках приняли участие художники, волонтеры и музыканты. Татаренко Владимир — волонтер, которого прямо из Азовстали вывезли в русский плен и пытали. Дьяконова Мария — художница, ее картина "Жизнь" с обросшим цветами разрушенным домом украсила видеоработу. Федор — 16-летний волонтер, постоянно открывающий новые сборы, и уже собравший более 200000 грн для ВСУ, он является другом детства Никиты.

 

В клипе присутствуют элементы из каждой прошлой видеоработы певца, делая это своеобразной "новой точкой". Режиссерами работы "Молодость", как и всех предыдущих клипов, выступили друзья музыканта — Мари Погребинская и Павел Закревский.

"Нам было очень важно, чтобы в этой работе появились мариупольцы. Люди из моего родного города. Они знают цену сегодняшнего дня и цену свободы. Каждому из них пришлось покинуть свой дом, их место силы, взросления и сильнейших мечтаний. Общаясь с актерами на съемках больше всего нас поразили их взгляды. В их глазах не было боли, страха или ненависти. Напротив, они излучали любовь к жизни, вся съемочная группа заряжалась их позитивом", — делится певец.

Альбом состоит из девяти треков. Четыре песни уже известны: "Чорне море", "М'ятна ніч", "Бій подушками" и "Вальс під вибухи", в то время как остальные пять станут новыми для слушателя. Песни написал ENLEO в соавторстве с Сергеем Рановым и Евгением Триплов. Над сводом треков работали три музыкальных инженера: американский звукорежиссер Эндрю Маури, Игорь Завада и Вадим Лисица.

В альбом вошли как новые, так и старые авторские песни ENLEO в разных жанрах: от рока, до поп-музыки и лирических песен. Дебютный альбом артиста можно услышать вживую 26 ноября в клубе Atlas.

Напомним, певица KOLA в новом клипе бросила вызов гравитации.

Ранее группу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали эмоциональный клип.

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