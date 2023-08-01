Певец Enleo подарил Тому Оделлу хрусталь из люстры Мариупольского драмтеатра

Певец Enleo и Том Оделл. Фото: instagram.com/enleomusic/

Певец Никита Леонтьев, более известный как Enleo, осуществил свою мечту. Во время фестиваля он встретился Томом Оделом (Tom Odell), всемирно известным британским музыкантом, год назад изменившим его жизнь.

Об этом украинский артист рассказал в своем Instagram.

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Драгоценный подарок

Том Оделл год назад подарил Enleo права на песню "Another love". Украинская версия получила название "інша любов".

Встреча артистов состоялась в польском городе Лодзь, где с 28 по 30 июля проходил фестиваль "Lodź Summer Festival na 600". Культурное событие было посвящено 600-летию со дня рождения одного из самых красивых городов Польши. Enleo под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и по приглашению организаторов фестиваля посетил событие. Том Оделл был хедлайнером праздника.

Перед выступлением Том Оделл встретился с Enleo в зоне бэкстейджа. Между артистами сложился дружеский диалог. Никита поблагодарил Тома за его поддержку лично и рассказал, что он в Украине стал известен после исполнения кавера "інша любов".

Том Оделл, в свою очередь, сказал теплые слова в адрес Enleo и украинцев:

"Я помню, как увидел твою версию песни, и это действительно отозвалось у меня в сердце. Она чувствуется такой сильной. Спасибо тебе, что нашел время, чтобы сделать это. Получилось очень хорошо, и большая честь быть с тобой знакомым. Ты посылаешь мою любовь украинцам, и я это чувствую. Спасибо тебе за это! Она замечательная! Я этого не забуду никогда", — прокомментировал Оделл.

Певец Enleo и Том Оделл. Фото: instagram.com/enleomusic/

Enleo сделал Тому Оделлу знаковый подарок. Он передал деревянную коробку с гравировкой названий песни на двух языках, объединившую артистов и украинцев в сложный период для страны: Another love / інша любов. А в коробке лежал хрусталь из люстры Мариупольского драмтеатра. Этот подарок очень символичен. Никита сам из Мариуполя и долгое время играл как уличный музыкант возле драмтеатра.

"Этот хрусталик из люстры драматического театра Мариуполя, который был разрушен российскими военными. У меня это как маленькое упоминание о своем доме. И я хочу отдать это вам, чтобы поблагодарить вас от имени всех украинцев за вашу песню, за вашу помощь людям. Это маленький кусочек моего дома и это большая честь, что вы сохраните его у себя дома. И помните, что украинцы никогда не забудут вашу поддержку и помощь. И это так круто, что мы смогли встретиться и пообщаться как простые люди", — сказал Никита.

Напомним, в прошлом году Enleo стремительно стал популярным, сделав перевод на украинский суперхит "Another love", чем привлек внимание самого Тома Оделла (Tom Odell). Известный британский певец оставил свой комментарий в соцсетях Никиты и подарил права на песню.

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