MÉLOVIN стал крестным отцом — с кем породнился певец

Певец MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Меньше недели назад певец MÉLOVIN презентовал moob-video к песне "Новорічна-2". Тогда он намекнул, что готов к отцовству. А уже в воскресенье, 5 января, артист стал крестным отцом.

Об этом MÉLOVIN сообщил в своих соцсетях.

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MÉLOVIN стал крестным отцом

Звездный уроженец Одессы стал крестным отцом победителей телепроекта "Моя суперродина" на канале "ТЕТ". Недавно у Анны Герман и Дмитрия Бурлаки родился сын Тимофей. На крестины MÉLOVIN появился в массивном черном пальто и не скрывал своего счастья.

"Пусть жизнь твоя будет яркой и наполненной счастливыми приключениями, поддержкой Вселенной, и любовью, Тимофей", — отметил 27-летний певец.

MÉLOVIN пожелал родителям мудрости и "безусловной любви в воспитании маленького принца".

"А я теперь — всегда рядом. С любовью, крестный отец", — подытожил титулованный артист.

В комментариях под публикацией представителя Украины на Евровидении-2018 поздравили его поклонники и подписчики.

Год начинается с невероятной милоты. Поздравления!

Представляю как этот миг был приятно волнительным для тебя. С таким крестным отцом малыш будет под особой защитой и счастливым.

Это невероятно трогательно! Убеждена, что однажды вы станете прекрасным отцом и для своих детей, который подарит столько же тепла и любви, сколько вы излучаете сейчас!

Напомним, ранее мы писали об изменах бывшего парня MÉLOVIN. Также мы рассказывали, что принц Гарри на редком фото показался с подросшим сыном.