Певец-миллионник YAKTAK эмоционально отреагировал на российские песни в украинских чартах

Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: google.com

Несмотря на активную деятельность украинских артистов и релизы новых песен, первую строчку и на Apple Music, и на Spotify занимают исполнители из страны-террориста. Это возмутило многих пользователей соцсетей.

В своих Instastories на этот счет высказался певец YAKTAK (Ярослав Карпук), композиция которого находится в ТОП-3.

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Так, например, в Apple Music "Топ-100 Украина" первое место занимает трек российских рэперов Kravz и Гио ПиКа "Где прошла ты", а третье — песня певицы страны-террориста Macan, Asphalt 8. Трек "Погляд" украинского артиста YAKTAK разместился на втором месте среди российского контента.

Рейтинг стриминговой платформы Apple Music. Скриншот с сайта kworb.net

17-летний певец, клипы которого набирают миллионы просмотров, эмоционально отреагировал на эту ситуацию у себя в соцсетях.

"Я не знаю, чем люди думают, когда слушают русскую музыку в это время. До войны я тоже слушал российские песни, они мне очень нравились, и я думал, что у нас нет и около чего-то подобного. Но я ошибался. Надо просто поискать. Украинских исполнителей очень много, разных, крутых. Мы сами впускаем россиян в свой дом, в свою голову слушая их музыку. Поэтому будем поддерживать все украинское, выгоняем все русское из наших чартов. Слава Украине!" — прокомментировал YAKTAK.

Напомним, ранее мы писали, что согласно недавнему исследованию OSINT-сообщества Molfar каждый пятый украинец до сих пор слушает российскую музыку. Ни больше года полномасштабной войны, ни ужасные новости о варварских убийствах наших защитников на фронте не изменили музыкальные предпочтения некоторых наших земляков.

Также мы рассказывали, когда смотреть церемонию премии YUNA 2023 и сколько будет победителей.