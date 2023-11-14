За что украинцы хейтят Monatik — певец честно ответил

Украинский певец Monatik в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, композитор и заслуженный артист Monatik дал откровенное интервью. Во время него популярный артист и танцор честно ответил, за что его сейчас хейтят, и привел пример, из-за которого он получил немалую критику от людей.

Интервью на эту тему Monatik дал на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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За что хейтили Monatik

Украинский артист вспомнил, как его хейтили за одно фото, которое разместила в социальной сети одна девушка. Monatik рассказал, как он вместе с ведущим и актером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым в тот момент были в Украине, а не во Франции, как отмечалось в публикации этой девушки.

"Какая-то девушка в Twitter выставила фото, на котором Fat Joe и dj Khaled в Париже на фоне Эйфелевой башни напротив роскошной машины, и подписала: "Пока в Украине блэкаут, Monatik и Евгений Кошевой развлекаются в Париже". Но там понеслась такая какая-то лавина просто хейта, никто даже не приблизил это фото. А мы в то время были в Харькове, выступали у военных, и сделали соответствующее фото напротив крана, который строит", — отметил Monatik.

Украинский певец Monatik на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский исполнитель вспомнил и тур по Европе, в течение которого ему удалось заработать более 600 тысяч евро. Он рассказал, как его критиковали за то, какую сумму он собрал на аукционе с продажи украинского флага и марки.

"Когда у нас был тур европейский, мы тогда заработали более 600 тысяч евро. В рамках этого тура был аукцион, на котором мы продавали флаг Украины и марки за 130 тысяч гривен. Я выставил в Instagram, и мне потом неслось: "Да мой сосед собирает больше на гитаре во дворе". Когда это 130 тысяч гривен стали маленькими средствами?" — также добавил украинский исполнитель.

Скандал с Monatik из-за фото в Париже

В прошлом году одна девушка под ником "Zdobna bulka" разместила фотографию, на которой американские рэперы dj Khaled и Fat Joe стоят у роскошного автомобиля напротив Эйфелевой башни в Париже. Она отметила, что это именно Monatik и Евгений Кошевой, которые якобы развлекаются за границей во время отсутствия света в Украине.

"Пока Украина без света, Monatik с Кошевым в Париже тусят", — подписала фото эта девушка.

Публикация на странице "Zdobna bulka". Фото: скриншот из Twitter

Увидев это фото, Monatik сразу решил его обсудить. В частности, он приблизил это фото и тегнул Евгения Кошевого, посмеявшись над снимком в Stories.

Stories украинского певца Monatik. Фото: скриншот из Instagram

Также украинский артист поделился фотографией, где вместе с актером студии "Квартал 95" находится в Харькове. На снимке Monatik вместе с Кошевым стоят у автомобиля прямо посреди города. Таким образом певец решил показать, где они были в тот момент.

Monatik с актером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым. Фото: скриншот со Stories в Instagram Monatik

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