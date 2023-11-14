За що українці хейтять Monatik — співак чесно відповів

Український співак Monatik у інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український виконавець, композитор і заслужений артист Monatik дав відверте інтерв’ю. Під час нього популярний артист і танцівник чесно відповів, за що його зараз хейтять, і навів приклад, через який він отримав чималу критику від людей.

Інтерв’ю на цю тему Monatik дав на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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За що хейтили Monatik

Український артист згадав, як його хейтили за одне фото, яке у соціальній мережі розмістила одна дівчина. Monatik розповів, як він разом з ведучим і актором студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим у той момент були в Україні, а не у Франції, як зазначалося у публікації цієї дівчини.

"Якась дівчина в Twitter виставила фото, на якому Fat Joe і dj Khaled в Парижі на тлі Ейфелевої вежі навпроти розкішної машини, і підписала: "Поки в Україні блекаут, Monatik та Євген Кошовий розважаються в Парижі". Але там понеслася така якась лавина просто хейту, ніхто навіть не приблизив це фото. А ми в той час були в Харкові, виступали у військових, і зробили відповідне фото навпроти крана, який будує", — зазначив Monatik.

Український співак Monatik на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український виконавець згадав і тур Європою, протягом якого йому вдалося заробити понад 600 тисяч євро. Він розповів, як його критикували за те, яку суму він зібрав на аукціоні з продажу українського прапора і марки.

"Коли у нас був тур європейський, ми тоді заробили понад 600 тисяч євро. В рамках цього туру був аукціон, на якому ми продавали прапор України і марки за 130 тисяч гривень. Я виставив у Instagram, і мені потім неслось: "Та мій сусід збирає більше на гітарі у дворі". Коли це 130 тисяч гривень стали маленькими коштами?" — також додав український виконавець.

Скандал з Monatik через фото у Парижі

Минулого року одна дівчина під ніком "Zdobna bulka" розмістила фотографію, на якій американські репери dj Khaled та Fat Joe стоять біля розкішного автомобілю навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Вона зазначила, що це саме Monatik і Євген Кошовий, які нібито розважаються за кордоном під час відсутності світла в Україні.

"Поки Україна без світла, Monatik з Кошовим у Парижі тусять", — підписала фото ця дівчина.

Публікація зі сторінки "Zdobna bulka". Фото: скриншот з Twitter

Побачивши це фото, Monatik одразу вирішив його обговорити. Зокрема, він приблизив це фото і тегнув Євгена Кошового, посміявшись над знімком у Stories.

Stories українського співака Monatik. Фото: скриншот з Instagram

Також український артист поділився фотографією, де він разом з актором студії "Квартал 95" перебуває у Харкові. На знімку Monatik разом з Кошовим стоять біля автомобілю просто посеред міста. Таким чином, співак вирішив показати, де вони були в той момент.

Monatik з актором студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим. Фото: скриншот зі Stories в Instagram Monatik

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