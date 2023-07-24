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Певец-путинист Shaman выпустил песню, название которой является аналогией на Mein Kampf

24 июля 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певец-путинист Shaman выпустил песню, название которой является аналогией на Mein Kampf
Певец-путинист Shaman. Фото: instagram.com/shaman.me/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец-путинист Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой". Песня с немецкого переводится как Mein Kampf.

Об этом пишет Meduza.

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При чем здесь Гитлер

Клип снят, говорится в описании к видео, "в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии". В видео показаны кадры одного с концертов певца перед российскими военными.
Кадры с выступления перемежаются роликами с разрушенными домами, российской военной техникой, участниками вторжения войск РФ в Украину.

 

Комментаторы в соцсетях посмотрели клип с немецкими субтитрами и увидели отсылку к манифесту Адольфа Гитлера Mein Kampf. На это обратили внимание журналисты Илья Шепелин и Артемий Троицкий.

"Певец Шаман — или полный идиот, или притаившийся тролль. "Мой бой" — понятно, что такое, если включить английский. А в переводе на немецкий — и вовсе "Mein Kampf", — написал Троицкий.

 

Напомним, рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз, намерены привлечь к ответственности за дискредитацию армии РФ. Также российские чиновники намерены признать его иноагентом.

Ранее стало известно, что россияне захейтили Пугачеву, поддержавшую лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука.

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