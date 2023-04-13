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Певец Wellboy ушел от продюсеров: те угрожают судом

13 апреля 2023 07:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певец Wellboy ушел от продюсеров: те угрожают судом
Певец Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В украинском шоу-бизнесе на однин публичный скандал стало больше. Певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, который занимался его карьерой два года. Музыкальные продюсеры собираются подавать в суд на 22-летнего исполнителя, потому что вложили в проект Wellboy круглую сумму.

Новини.LIVE расскажет подробности громкой новости в украинском шоу-бизнесе.

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"Я буду работать сам, трудно сказать будут ли хиты, или не будут, будут ли хорошие клипы, или нет, но любые изменения это к лучшему. Всех целую, ищу профессионалов. Мы уже достали картошку из погреба, мама делает крабовый салат, аллергия не проходит, скоро буду в Киеве", — заявил Wellboy.

Один из продюсеров лейбла Papa music Евгений Триплов мгновенно отреагировал на громкое заявление певца. По его словам Антона "переманила" бывший пиар-директор артиста Марта Останкова, которую якобы уволили "за алкоголизм и финансовые махинации".

"Марта человек мстительный. Накрутил Антона и его маму. Люди вложили в Антона более 200 тысяч долларов, работали с ним два года, сделали все его хиты, его сделали, как артиста. И теперь, когда можно возвращать инвестиции, Марта сказала Антону: "Давай мы не будем ни с кем делиться". Но мы будем все это решать в юридической плоскости и посмотрим кто прав", — заявил Триплов.

По словам Марты, у Антона грандиозные планы по созданию собственного лейбла. Поклонники певца разделились в соцсетях: одни считают поступок Вельбоя некрасивым и неблагодарным, другие желают ему успеха и поддержали смелую инициативу. Лайки под публикацией Wellboy поставили актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Юрий Ткач, телеведущая Елена Кравец, хореограф Евгений Кот и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, что Wellboy стал послом проекта Минкульта по восстановлению памятников культурного наследия в Украине. Также мы рассказывали, что вышел тизер фильма "Короли рэпа" из Wellboy и Ирмой Витовской.

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