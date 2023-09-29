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Певец YAKTAK представил песню о довоенных буднях

29 сентября 2023 19:06
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Співак YAKTAK представив пісню про довоєнні будні
Певец YAKTAK. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинский певец YAKTAK представил новый трек и рассказал о жизненных моментах, которые останутся в памяти исполнителя навсегда и которые он никогда не забудет. Недавно певец выиграл премию от MUZVAR AWARDS 2023, в номинации "Лучшие новые имена поп-музыки".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Песня переносит в прошлое

Песня "Ніколи не забудем" переносит слушателей в прошлое, в далекие дни спокойных будней, где еще не знали о войне. В то время, когда сверяли время не по часам, а по планам на будущее.

 

Композиция рассказывает о том, как мы не всегда ценили то, что имели и часто жили мыслями о завтрашнем дне, забывая наслаждаться настоящим. Тогда незначительные проблемы казались нам большими и важными. Теперь мы понимаем, что многое из того, на что мы жаловались, на самом деле не имело значения. И те времена сейчас выглядят золотыми.

"Уже создано много композиций, напоминающих нам о важности каждого момента в жизни. Этим треком я хочу сказать о том, что мы никогда не забудем. Видеться всем вместе по праздникам, ездить с родителями на озеро, собираться с друзьями в центре, гулять без комендантского часа до восхода солнца — это те моменты, которые останутся в памяти навсегда", — комментирует YAKTAK

Музыкальный клип певец создал со своими подписчиками, использовав их видео из прошлого, в которых те делились самыми яркими моментами своей жизни.

Ранее свирельщик и битбоксер группы Kalush Orchestra, Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении.

Напомним, КилимМен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

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