Певцу, который собирался ехать на "Евровидение-2023", отказали в выезде из Украины

"Евровидение-2023" в Ливерпуле. Фото: esc-plus.com

Уже завтра, 6 мая, в английском Манчестере пройдет вечеринка Ukrainian Eurovision Party. На ней выступят украинские артисты MELOVIN, Alyosha и KHAYAT. Впрочем, последнего не выпустили из Украины.

Об этом молодой певец сообщил в своих Instastories.

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Почему не выпустили артиста

Финалист девятого сезона шоу "Голос країни" не получил разрешения на выезд из Украины от Минкульта. Андрей Хайат (настоящее имя певца) собрал чемоданы, у него были билеты в обе стороны, выезд был запланирован на сегодня, 5 мая. Впрочем, 26-летний артист останется в Украине.

"Благодарю всех, кто уехал за границу от Минкульта и не вернулся. Из-за таких ссыкунов, как вы, даже имея неоднократный положительный опыт выезда, уехать в командировку теперь практически невозможно. Надеюсь, что вы все понесете уголовную ответственность", — написал в своих соцсетях KHAYAT.

О ком говорил певец

Из-за побега за границу двух артистов, воспользовавшихся разрешением Министерства культуры и информационной политики, под угрозой стала возможность других украинских знаменитостей мужского пола участвовать в благотворительных инициативах за пределами страны. Минкульт пересмотрел условия предоставления условий для поездок.

KHAYAT имел в виду два громких кейса. Известный режиссер Тарас Голубков (работал над клипами Артема Пивоварова, группы "Скрябин" и других звезд) попросил разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary. А на самом деле поехал сотрудничать с пропутинской певицей Клавой Кокой.

Также, резонанс вызвал побег стендап-комика Андрея Щегеля в Турцию. Оттуда он обзывал украинцев, говорил, что гибнуть на войне выбор воинов и благодаря ненависти земляков планирует подаваться на политическое убежище в другие страны мира.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Екатерина Осадча надеется увидеть за решеткой украинского режиссера Тараса Голубкова. Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".