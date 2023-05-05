Певцу, который собирался ехать на "Евровидение-2023", отказали в выезде из Украины
Уже завтра, 6 мая, в английском Манчестере пройдет вечеринка Ukrainian Eurovision Party. На ней выступят украинские артисты MELOVIN, Alyosha и KHAYAT. Впрочем, последнего не выпустили из Украины.
Об этом молодой певец сообщил в своих Instastories.
Почему не выпустили артиста
Финалист девятого сезона шоу "Голос країни" не получил разрешения на выезд из Украины от Минкульта. Андрей Хайат (настоящее имя певца) собрал чемоданы, у него были билеты в обе стороны, выезд был запланирован на сегодня, 5 мая. Впрочем, 26-летний артист останется в Украине.
"Благодарю всех, кто уехал за границу от Минкульта и не вернулся. Из-за таких ссыкунов, как вы, даже имея неоднократный положительный опыт выезда, уехать в командировку теперь практически невозможно. Надеюсь, что вы все понесете уголовную ответственность", — написал в своих соцсетях KHAYAT.
О ком говорил певец
Из-за побега за границу двух артистов, воспользовавшихся разрешением Министерства культуры и информационной политики, под угрозой стала возможность других украинских знаменитостей мужского пола участвовать в благотворительных инициативах за пределами страны. Минкульт пересмотрел условия предоставления условий для поездок.
KHAYAT имел в виду два громких кейса. Известный режиссер Тарас Голубков (работал над клипами Артема Пивоварова, группы "Скрябин" и других звезд) попросил разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary. А на самом деле поехал сотрудничать с пропутинской певицей Клавой Кокой.
Также, резонанс вызвал побег стендап-комика Андрея Щегеля в Турцию. Оттуда он обзывал украинцев, говорил, что гибнуть на войне выбор воинов и благодаря ненависти земляков планирует подаваться на политическое убежище в другие страны мира.
Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Екатерина Осадча надеется увидеть за решеткой украинского режиссера Тараса Голубкова. Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".