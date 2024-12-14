Певца KHAYAT обвиняют в неискренности в отношении Нацотбора на Евровидение

Певец Андрей Хайат (KHAYAT). Фото: Instagram/ado.khayat

Накануне стало известно, что певец KHAYAT попал в лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. Это удивило многих украинских поклонников конкурса. Все через слова, которые Андрей Хайат (настоящее имя исполнителя) сказал в феврале этого года.

Об этом сообщает паблик "Єврофани".

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Во время Нацотбора на Евровидение-2024 в обществе активно обсуждали, уместно ли выделять 11 млн грн на его проведение. Тогда против финансирования выступил и KHAYAT.

"Считаю, что до момента стабилизации ситуации в стране можно было уже в закрытом формате выбрать "Мать Терезу", — заявил в феврале певец.

Речь идет о хите Teresa & Maria от Alyona Alyona и Jerry Heil, победивших в Нацотборе, а затем занявших третье место в шведском Мальме, где проходил конкурс.

Андрей Хайат о Нацотборе на Евровидение. Фото: Instagram/ado.khayat

Многие еврофаны не понимают, как KHAYAT решился подаваться на Нацотбор Евровидения-2025, если сам выступал против подобного формата поиска представителя страны на конкурсе.

Это показывает, какой он двуликий и не может отвечать за свои слова.

Я люблю его песни, а вот то, что он за слова не отвечает — очень и очень красноречиво.

Вход на Нацотбор в сменной обуви.

Как и все люди — выжимает выгоду. И результат того, что невозможно изменить просто так.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что у людей меняются мнения и позиции, и это нормально. Сам же певец не понимает, о чем идет речь, когда его спросили напрямую. Отметим, если KHAYAT попадет в шортлист, то для него Нацотбор на Евровидение-2025 станет уже третьим. До этого молодой исполнитель пробовал свои силы в 2019 и 2020 годах.

Андрей Хайат ответил на один из комментариев. Скриншот: паблик "Єврофани"

Напомним, ранее мы писали, что певица СолоХа намекнула на кумовство в Нацотборе на Евровидение. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Хейтспіч" Дмитрий Однороженко резко отреагировал на объявление участников Нацотбора на Евровидение-2025.