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Співаку з Нацвідбору на Євробачення нагадали його слова про гроші

14 грудня 2024 19:40
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Співака KHAYAT звинувачують в нещирості щодо Нацвідбору на Євробачення
Співак Андрій Хайат (KHAYAT). Фото: Instagram/ado.khayat
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні стало відомо, що співак KHAYAT потрапив до лонглиста Нацвідбору на  Євробачення-2025. Це здивувало багатьох українських шанувальників конкурсу. Все через слова, які Андрій Хайат (справжнє ім'я виконавця) сказав у лютому цього року. 

Про це повідомляє паблік "Єврофани".

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Під час Нацвідбору на Євробачення-2024 в суспільстві активно обговорювали, чи доречно виділяти 11 млн грн на його проведення. Тоді проти фінансування виступив й KHAYAT.

"Вважаю, що до моменту стабілізації ситуації в країні можна було вже в закритому форматі обрати "Матір Терезу", — заявив в лютому співак. 

Йдеться про хіт Teresa & Maria від Alyona Alyona та Jerry Heil, які перемогли в Нацвідборі, а згодом й посіли третє місце у шведському Мальме, де проходив конкурс. 

Khayat Євробачення
Андрій Хайат про Нацвідбір на Євробачення. Фото: Instagram/ado.khayat

Багато хто з єврофанів не розуміє, як KHAYAT наважився подаватися на Нацвідбір Євробачення-2025, якщо сам виступав проти подібного формату пошуку представника країни на конкурсі. 

  • Це показує, який він дволикий, і не може відповідати за свої слова.
  • Я люблю його пісні, а от те, що він за слова не відповідає — дуже і дуже красномовно.
  • Вхід до Нацвідбору у змінному взутті.
  • Як і всі люди — вижимає вигоду. І результат з того, що неможливо змінити просто так.

Деякі користувачі соцмереж зазначили, що в людей змінюються думки та позиції, і це нормально. Сам же співак не розуміє, про що йдеться, коли в нього запитали напряму. Зазначимо, якщо KHAYAT потрапить до шортліста, то для нього Нацвідбір на Євробачення-2025 стане вже третім. До цього молодий виконавець пробував свої сили у 2019 та 2020 роках. 

Андрій Хайат
Андрій Хайат відповів на один з коментарів. Скриншот: паблік "Єврофани"

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка СолоХа натякнула на кумівство в Нацвідборі на Євробачення. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко різко відреагував на оголошення учасників Нацвідбору на Євробачення-2025.

Євробачення соцмережі співак українські зірки хейт

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