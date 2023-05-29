Сотрудничает с убийцей: Кейт Миддлтон узнала о темном прошлом своего знакомого
Британское общество шокировала информация о криминальном прошлом руководителя детской благотворительной организации, Пола Карберри, с которым лично знакома принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Об уголовном прошлом
Выяснилось, что руководитель детской благотворительной организации, поддерживаемой принцессой Уэльской, является осужденным убийцей. Карберри было 16 лет, когда он нанес пять смертельных ножевых ранений мужчине в поезде и ранил другого пассажира. Его признали виновным в убийстве в 1979 году. Он отсидел пять с половиной лет: сначала в заведении для молодых правонарушителей, а затем в тюрьме для взрослых.
Когда появились подробности его прошлого, 60-летний мужчина сказал, что жалел об этом каждый день. Он женат, является отцом троих детей. После выхода из тюрьмы он получил образование социального работника, прежде чем присоединился к Action for Children в 1994 году, и был национальным директором в Шотландии, когда встретил Кейт. В марте этого года он стал исполнительным директором организации.
Благотворительная организация заявила, что Букингемский дворец был проинформирован о прошлом Карберри, когда тот тал исполнительным директором. Источник во дворце сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон полностью уверены в его способностях как исполнительного директора.
Но для звездной пары это стало неожиданностью, потому что о криминальном прошлом знала команда принца и принцессы Уэльских, а не они лично.
Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон появилась на публике в образе Барби. Также мы рассказывали, что принцессу Уэльскую попросили нарушить протокол: что она сделала.