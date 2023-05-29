Сотрудничает с убийцей: Кейт Миддлтон узнала о темном прошлом своего знакомого

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Британское общество шокировала информация о криминальном прошлом руководителя детской благотворительной организации, Пола Карберри, с которым лично знакома принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Об уголовном прошлом

Выяснилось, что руководитель детской благотворительной организации, поддерживаемой принцессой Уэльской, является осужденным убийцей. Карберри было 16 лет, когда он нанес пять смертельных ножевых ранений мужчине в поезде и ранил другого пассажира. Его признали виновным в убийстве в 1979 году. Он отсидел пять с половиной лет: сначала в заведении для молодых правонарушителей, а затем в тюрьме для взрослых.

Пол Карберри во время судебных слушаний 1979 года. Фото: Daily Mail

Когда появились подробности его прошлого, 60-летний мужчина сказал, что жалел об этом каждый день. Он женат, является отцом троих детей. После выхода из тюрьмы он получил образование социального работника, прежде чем присоединился к Action for Children в 1994 году, и был национальным директором в Шотландии, когда встретил Кейт. В марте этого года он стал исполнительным директором организации.

Благотворительная организация заявила, что Букингемский дворец был проинформирован о прошлом Карберри, когда тот тал исполнительным директором. Источник во дворце сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон полностью уверены в его способностях как исполнительного директора.

Но для звездной пары это стало неожиданностью, потому что о криминальном прошлом знала команда принца и принцессы Уэльских, а не они лично.

Кейт Миддлтон здоровается с Полом Карберри. Фото: Daily Mail

Кейт Миддлтон веселится с Полом Карберри. Фото: Mirror

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон появилась на публике в образе Барби. Также мы рассказывали, что принцессу Уэльскую попросили нарушить протокол: что она сделала.