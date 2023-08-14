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Спокойный за будущее сына: Добрынин прокомментировал развод с Квитковой

14 августа 2023 18:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Спокойный за будущее сына: Добрынин прокомментировал развод с Квитковой
Шоумен Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Шоумен Никита Добрынин рассказал, что они с блогером Дашей Квитковой официально развелись. Экс-пара решила все юридические вопросы.

Никита поделился соответствующим постом в Instagram.

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Непростой период жизни официально завершился

Добрынин с бывшей супругой мирно урегулировали все юридические вопросы после расторжения брака. Блогер и шоумен без суда поделили имущество и опеку над 2-летним сыном Львом.

 

Шоумен Никита Добрынин рассказал об окончании процесса развода с Дашей Квитковой. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

"Этот непростой период в жизни официально завершился. Мирно урегулированы все юридические вопросы, без судов, с учетом интересов сторон и ребенка. Самое главное теперь — я спокоен за будущее сына рядом", поделился ведущий.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились в августе 2020 года, а в сентябре 2022 года обвенчались. Однако уже в январе 2023 года супруги развелись. Официально пара расторгла брак в июне этого года.

Ранее разведенная Даша Квиткова рассказала, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.

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