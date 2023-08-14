Спокойный за будущее сына: Добрынин прокомментировал развод с Квитковой
Шоумен Никита Добрынин рассказал, что они с блогером Дашей Квитковой официально развелись. Экс-пара решила все юридические вопросы.
Никита поделился соответствующим постом в Instagram.
Непростой период жизни официально завершился
Добрынин с бывшей супругой мирно урегулировали все юридические вопросы после расторжения брака. Блогер и шоумен без суда поделили имущество и опеку над 2-летним сыном Львом.
"Этот непростой период в жизни официально завершился. Мирно урегулированы все юридические вопросы, без судов, с учетом интересов сторон и ребенка. Самое главное теперь — я спокоен за будущее сына рядом", — поделился ведущий.
Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились в августе 2020 года, а в сентябре 2022 года обвенчались. Однако уже в январе 2023 года супруги развелись. Официально пара расторгла брак в июне этого года.
Ранее разведенная Даша Квиткова рассказала, свободно ли ее сердце.
Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.