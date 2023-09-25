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Соблазнительная Ким Кардашьян сыграла в теннис в винтажном бикини

25 сентября 2023 14:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Соблазнительная Ким Кардашьян сыграла в теннис в винтажном бикини
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ким Кардашьян показала своим 364 миллионам подписчикам новые фотографии с теннисного корта. Для съемки Ким выбрала винтажное бикини от легендарного бренда.

Снимки Ким запостила в Instagram.

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42-летняя основательница SKIMS поразила стройной фигурой в розовом бикини Chanel за 7 тысяч долларов. Красавица позировала босиком на теннисном корте. Звезда дополнила образ Барби, надев розовый халат, и держа в руках розовую сумку Chanel. Ким надела солнцезащитные очки с розовыми линзами и сделала бледно-розовый маникюр и педикюр.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Теннисистка Серена Уильямс немного повеселилась в комментариях, написав: "Абсолютно не правильно ты держишь ракетку. Конечно, я должна дать тебе урок", — заверила спортсменка.

Недавно появились слухи, что Кардашьян встречается со спортсменом, Оделлом Бекхэмом-младшим.

Но источник близкий к Кардашьян рассказал, что она сейчас больше сосредоточена на своих детях и развитии своей бизнес-империи.

"На данный момент она ни с кем серьезно не встречается, но готова к любви, если встретит своего человека", — добавили они.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.

Ранее Дженнифер Энистон поразила своим стальным прессом.

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