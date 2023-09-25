Соблазнительная Ким Кардашьян сыграла в теннис в винтажном бикини
Ким Кардашьян показала своим 364 миллионам подписчикам новые фотографии с теннисного корта. Для съемки Ким выбрала винтажное бикини от легендарного бренда.
Снимки Ким запостила в Instagram.
Ким Кардашьян показала роскошную фигуру
42-летняя основательница SKIMS поразила стройной фигурой в розовом бикини Chanel за 7 тысяч долларов. Красавица позировала босиком на теннисном корте. Звезда дополнила образ Барби, надев розовый халат, и держа в руках розовую сумку Chanel. Ким надела солнцезащитные очки с розовыми линзами и сделала бледно-розовый маникюр и педикюр.
Теннисистка Серена Уильямс немного повеселилась в комментариях, написав: "Абсолютно не правильно ты держишь ракетку. Конечно, я должна дать тебе урок", — заверила спортсменка.
Недавно появились слухи, что Кардашьян встречается со спортсменом, Оделлом Бекхэмом-младшим.
Но источник близкий к Кардашьян рассказал, что она сейчас больше сосредоточена на своих детях и развитии своей бизнес-империи.
"На данный момент она ни с кем серьезно не встречается, но готова к любви, если встретит своего человека", — добавили они.
Напомним, Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.
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