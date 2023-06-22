Соблазнительная Лоуренс и суперзвезды в фильме Уэса Андерсона: кинопремьеры недели

Фрагмент фильма "Без обид". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли три новых фильма и одна документалка. Среди них, в частности, новый фильм режиссера Уэса Андерсона с суперзвездами в главных ролях и откровенная комедия с оскароносной Дженнифер Лоуренс.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Читайте также:

Астероид-Сити (США)

Том Хенкс, Скарлетт Йоханссон, Эдриен Броуди, Виллем Дефо, Марго Робби, Эдвард Нортон — это далеко не весь список звезд, снявшихся в новом фильме режиссера Уэса Андерсона. Именно он работал над такими хитами как "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт".

Свой новый проект Андерсон снимал в Испании. Билл Мюррей не смог присоединиться к процессу, поскольку заболел COVID-19 именно в момент съемок. Утвержденные графики менять из-за него не стали. Премьера фильма состоялась в мае этого года на 76-м Каннском кинофестивале.

События яркой комедии разворачиваются в 1955 году в вымышленном американском городке. Когда-то давно неподалеку упал астероид. Это событие очень вдохновляет местных жителей внимательно всматриваться в звездное небо. Каждый год в городе собираются любители астрономии и будущие исследователи космоса. Во время одной из таких встреч произошло нечто, что может существенно изменить ход истории.

Без обид (США)

Джин Ступницки стал режиссером и соавтором сценария этого проекта. Осенью 2021-го объявили о начале работ, а через год стартовал съемочный процесс. Работа продолжалась на разных локациях в Нью-Йорке. Исполнительница главной роли Дженнифер Лоренс стала одним из сопродюсеров фильма. Такую 32-летнюю актрису вы еще точно не видели: ее героиня — это энергичная и уверенная девушка немного за 30.

По сюжету она была таксисткой, но осталась без машины, потому что ее конфисковали. Нет машины — нет и заработков. Среди множества объявлений о работе ее внимание привлекло одно. Обеспокоенные родители ищут девушку, которая помогла бы их сыну стать раскрепощеннее. Вот здесь и начинаются настоящие приключения.

Тайна Меркатора (Бельгия)

Когда цифровому аборигену Бенджамину исполняется 18 лет, он унаследует коробку со старинными артефактами от своего пропавшего отца. Он дает старинную книгу Слиен, девушке, на которую положил глаз, и нечаянно запускает цепную реакцию. Старик по имени Зеппос также очень интересуется книгой, когда-то принадлежавшей картографу Меркатору.

Используя секретные сообщения из книги Меркатора, троица раскрывает тайну, но при этом должно быть на шаг впереди таинственного соперника.

Корова (Великобритания)

Это дебют в документалистике для обладательницы "Оскара", двукратной лауреатки Каннского кинофестиваля, режиссера "Американской крохи" и второго сезона "Большой маленькой лжи" Андреа Арнольд.

В течение четырех лет она наблюдает за жизнью черно-белой дойной коровы по имени Лума. В кадре главная героиня мычит, жует траву, делится с людьми молоком, а взаимно получает заботу работников далеко не самой гуманной хозяйственной отрасли. На фоне звучит музыка Билли Айлиш и Garbage.

Напомним, ранее мы писали о новом "Флэше", мультфильме от Disney и комедии о короле, вышедших в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес поддержала Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш".