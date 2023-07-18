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Соблазнительная Меган Фокс поразила откровенной фотосессией в диких джунглях

18 июля 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Соблазнительная Меган Фокс поразила откровенной фотосессией в диких джунглях
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Меган Фокс поделилась очередной порцией соблазнительных фото. Звезда в зеленом бикини устроила съемку в стиле диких джунглей.

Фото Фокс запостила в своем Instagram.

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37-летняя актриса, недавно продемонстрировавшая новую татуировку, выглядела невероятно, позируя в крошечном зеленом бикини в пышном лесу.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Деревья зовут меня по имени", — подписала фото Меган.

Ранее издание People сообщало, что Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly проходили терапию после того, как в их отношениях наступили тяжелые времена. Актриса и рэпер пытались спасти свой роман после того, как пошли слухи о разрыве.

"Они все еще работают над своими отношениями, потому что их любовь, была настоящей", — рассказал источник Us Weekly.

Меган является мамой трех сыновей от брака с бывшим мужем Брайаном Остином Грином.

Напомним, жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.

Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили свою свадьбу.

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