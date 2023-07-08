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Соблазнительная Сальма Хайек устроила танцы в бикини

8 июля 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Соблазнительная Сальма Гайек устроила танцы в бикини.
Актриса Сальма Гайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

По этому случаю актриса показала соблазнительное видео в своем Instagram.

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Благодарность за любовь и поддержку

По словам Хайек, она теперь знает, какие фото и видео нравятся ее поклонникам больше всего. Ведь именно соблазнительные снимки увеличили армию ее фанатов до 25 миллионов.

"Я не могу поверить в это, 25 миллионов фолловеров! Спасибо вам большое, каждому из вас. Видя, как вы обожаете мои фото в бикини, это видео для всех вас. Я ненавижу тренировки, но обожаю праздновать моменты как этот, танцуя в воде. Я действительно поражена и благодарна вам за вашу любовь и поддержку", — подписала видео Сальма Хайек.

 

 

В прошлом году звезду заподозрили, что она совершала пластические операции — фолловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но на самом деле секрет красоты 56-летней знаменитости состоит в использовании специального крема. Об этом актриса рассказала во время одного из интервью.

"Я использую крем с ингредиентом, который применяют во время первой помощи при ожогах. Он полностью восстанавливает кожу, но его можно найти только в Мексике. Именно поэтому я до сих пор не использовала ботокс и филеры",  поделилась красавица.

Напомним, Сальма Хайек смогла рассмешить фанатов небольшим конфузом, произошедшим с ней во время встречи с друзьями.

Ранее актрисы сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и Дженни Маккарти снялись в рекламе бренда нижнего марки SKIMS. В откровенной промокампании бренда ранее позировала звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая является его основательницей.

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