Соблазнительная Зендея отказалась застегивать платье на красной дорожке

Актриса Зендея. Фото: WireImage

Актриса Зендея традиционно выбирает для красных дорожек яркий наряд. На этот раз звезда надела смелое платье, которое решила почти не застегивать.

Об этом пишет Daily Mail.

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Зендея выглядела роскошно на показе Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Актриса продемонстрировала свою потрясающую фигуру в белом платье с глубоким декольте золотыми лямками и смелым разрезом до бедра.

Актриса Зендея. Фото: WireImage

Ранее звезда рассказала, что не хочет задерживаться в амплуа девочки-подростка.

"Я хочу найти то, что меня мотивируют. Я становлюсь старше, я не могу играть подростка до конца своей жизни", — говорит звезда "Человека-паука".

Успех Зендея принесла роль подростка-наркоманки в сериале "Ейфория". Провокационный сериал мгновенно стал хитом. Она призналась, что начала отменять встречи с друзьями, потому что не хотела выходить и "портить" им вечер тем вниманием, которое привлекала.

Хотя у Зендея всегда есть время для поклонников и открыто рассказывает о многих аспектах своей жизни, она решила держать свой роман с актером Томом Холландом в тайне.

Ранее невеста Джейсона Стэтхэма похвасталась супермодельной фигурой в прозрачном наряде.

Напомним, самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.