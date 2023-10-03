Соблазнительная Зендея отказалась застегивать платье на красной дорожке
Актриса Зендея традиционно выбирает для красных дорожек яркий наряд. На этот раз звезда надела смелое платье, которое решила почти не застегивать.
Об этом пишет Daily Mail.
Смелый выход девушки "Человека-паука"
Зендея выглядела роскошно на показе Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Актриса продемонстрировала свою потрясающую фигуру в белом платье с глубоким декольте золотыми лямками и смелым разрезом до бедра.
Ранее звезда рассказала, что не хочет задерживаться в амплуа девочки-подростка.
"Я хочу найти то, что меня мотивируют. Я становлюсь старше, я не могу играть подростка до конца своей жизни", — говорит звезда "Человека-паука".
Успех Зендея принесла роль подростка-наркоманки в сериале "Ейфория". Провокационный сериал мгновенно стал хитом. Она призналась, что начала отменять встречи с друзьями, потому что не хотела выходить и "портить" им вечер тем вниманием, которое привлекала.
Хотя у Зендея всегда есть время для поклонников и открыто рассказывает о многих аспектах своей жизни, она решила держать свой роман с актером Томом Холландом в тайне.
Ранее невеста Джейсона Стэтхэма похвасталась супермодельной фигурой в прозрачном наряде.
Напомним, самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.