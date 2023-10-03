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Соблазнительная Зендея отказалась застегивать платье на красной дорожке

3 октября 2023 10:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Соблазнительная Зендея отказалась застегивать платье на красной дорожке
Актриса Зендея. Фото: WireImage
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Зендея традиционно выбирает для красных дорожек яркий наряд. На этот раз звезда надела смелое платье, которое решила почти не застегивать.

Об этом пишет Daily Mail.

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Зендея выглядела роскошно на показе Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Актриса продемонстрировала свою потрясающую фигуру в белом платье с глубоким декольте золотыми лямками и смелым разрезом до бедра.

 

Актриса Зендея. Фото: WireImage

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue UA (@vogue_ukraine)

Ранее звезда рассказала, что не хочет задерживаться в амплуа девочки-подростка.

"Я хочу найти то, что меня мотивируют. Я становлюсь старше, я не могу играть подростка до конца своей жизни", — говорит звезда "Человека-паука".

Успех Зендея принесла роль подростка-наркоманки в сериале "Ейфория". Провокационный сериал мгновенно стал хитом. Она призналась, что начала отменять встречи с друзьями, потому что не хотела выходить и "портить" им вечер тем вниманием, которое привлекала.

Хотя у Зендея всегда есть время для поклонников и открыто рассказывает о многих аспектах своей жизни, она решила держать свой роман с актером Томом Холландом в тайне.

Ранее невеста Джейсона Стэтхэма похвасталась супермодельной фигурой в прозрачном наряде.

Напомним, самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.

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