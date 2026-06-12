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Главная Гламур Спортивные футболки снова в моде: Рианна показала лучший образ

Спортивные футболки снова в моде: Рианна показала лучший образ

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Дата публикации 12 июня 2026 11:15
Как носить спортивные футболки этим летом: стильный пример от Рианны
Рианна. Фото: Рэймонд Холл/GC Images

Чемпионат мира по футболу — это всегда не только спорт, но и безумные тренды в моде. Даже если вы не заядлый болельщик, сейчас самое время достать из шкафа ту самую запылившуюся футбольную майку. Тем более, что новый повод для вдохновения подкинула Рианна, которая буквально на днях продемонстрировала в Нью-Йорке суперстильный лук.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Какие футболки носит Рианна этим летом

На днях папарацци подловили певицу вместе с ее возлюбленным A$AP Rocky. Рианна в очередной раз доказала, что умеет миксовать вещи, которые, казалось бы, вообще не подходят друг к другу. Она сделала ставку на стиль blokecore — это когда эстетика британских футбольных фанатов из 90-х превращается в высокую моду. Сейчас это направление как раз на пике популярности и является частью большого летнего тренда sport-luxe.

Для своего выхода звезда выбрала объемную черную оверсайз-футболку с принтом, но вместо привычных джинсов надела нежную миди-юбку с рюшами. Обувь Рианна меняла в течение дня, показав два совершенно разных настроения одного аутфита:

  • Дневной расслабленный: коричневые замшевые кроссовки Nike Cortez в стиле ретро и солнцезащитные очки в массивной белой оправе.
  • Более вечерний и дерзкий: белые туфли-лодочки на каблуке, которые кардинально изменили восприятие спортивной футболки, и большие черные очки.

Роскоши этому фанатскому образу добавили дорогие аксессуары: роскошная сумка от Louis Vuitton и массивные, многослойные украшения с камнями. Именно это сочетание простой спортивной одежды и утонченного люкса и делает стиль таким живым и интересным.

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Рианна в спортивной футболке. Фото: Instagram/rwhoopsee.it

К слову, для Рианны такие эксперименты — это не минутная прихоть. Певица уже давно обожает blokecore и регулярно появляется на публике в спортивных джерси, майках или худи, мастерски вписывая их в свой повседневный гардероб.

Ранее мы писали о том, на какое платье стилисты советуют обратить особое внимание этим летом. Преимущество не только в фасоне, а скорее в трендовой драпировке.

Также Новини.LIVE сообщали, какая вещь может стать базовой этим летом. По словам стилистов, с ней можно создать десятки различных по настроению образов.

Рианна укороченные футболки трендовые образы
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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