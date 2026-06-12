Як носити спортивні футболки цього літа: стильний приклад від Ріанна

Спортивні футболки знову в моді: Ріанна показала найкращий образ
Чемпіонат світу з футболу — це завжди не лише про спорт, а й про шалені тренди в гардеробі. Навіть якщо ви не затятий вболівальник, зараз найкращий час дістати з шафи ту саму залежалу футбольну джерсі. Тим паче, що новий привід для натхнення підкинула Ріанна, яка буквально днями вигуляла в Нью-Йорку суперстильний лук.
Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.
Які футболки носить Ріанна цього літа
На днях папарацці підловили співачку разом із її коханим A$AP Rocky. Ріанна вкотре довела, що вміє міксувати речі, які, здавалося б, взагалі не підходять одна до одної. Вона зробила ставку на стиль blokecore — це коли естетика британських футбольних фанатів із 90-х перетворюється на високу моду. Зараз цей напрям якраз на піку популярності і є частиною великого літнього тренду sport-luxe.
Для свого виходу зірка обрала об’ємну чорну оверсайз-футболку з принтом, але замість звичних джинсів одягнула ніжну мідіспідницю з рюшами. Взуття Ріанна протягом дня змінювала, показавши два абсолютно різні настрої одного аутфіту:
- Денний розслаблений: коричневі замшеві кросівки Nike Cortez у стилі ретро та сонцезахисні окуляри в масивній білій оправі.
- Більш вечірній та зухвалий: білі туфлі-човники на підборах, які кардинально змінили сприйняття спортивної футболки, та великі чорні окуляри.
Розкоші цьому фанатському образу додали дорогі аксесуари: розкішна сумка від Louis Vuitton та масивні, шаруваті прикраси з камінням. Саме це поєднання простого спортивного одягу та витонченого люксу і робить стиль таким живим та цікавим.
До слова, для Ріанни такі експерименти — це не хвилинна примха. Співачка вже давно обожнює blokecore і регулярно з'являється на публіці в спортивних джерсі, майках чи худі, майстерно вписуючи їх у свій повсякденний гардероб.
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