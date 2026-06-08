Самое универсальное платье лета 2026: одна вещь на все случаи жизни

Летнее платье, с которым можно создать много стильных образов
Кажется, мода решила, что минимализма с нас на сегодня достаточно. После долгих сезонов, когда мы привыкали к максимально простым слип-платьям, где чуть ли не единственным акцентом были тонкие бретельки, подиумы снова заполонила роскошь. В этом сезоне весна-лето 2026 главной звездой стало платье с драпировкой.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.
Виктория Бекхэм еще несколько лет назад начала играть со сборками на талии, а Джонатан Андерсон в Loewe показал, что драпировка может быть не просто декором, а основой всего изделия. Но сейчас это вышло на новый уровень.
Chanel сделали ставку на легкие волны, Elie Saab добавили деликатных деталей, а Valentino и вовсе превратили платья в настоящие архитектурные шедевры.
Какие платья стали хитом сезона
Драпировки — это настоящий магический трюк для фигуры. Правильно расположенные складки могут визуально добавить роста, скрыть то, что хочется скрыть, или, наоборот, подчеркнуть силуэт там, где это нужно.
Короткие модели
Кто сказал, что драпировки — это только для вечерних платьев в пол? Мини с интересными сборками — отличный вариант на каждый день. Хейли Бибер, например, обожает такой формат, сочетая его с обычными мюлями на каблуках. Просто и очень стильно.
Длина миди
Это, пожалуй, самый сбалансированный вариант. Сборки в зоне талии или живота добавляют какой-то особой изысканности. Идеально под босоножки.
Открытые плечи
Выбирайте бежевые, сливочные или классические черные модели со сложным кроем — все это выглядит максимально роскошно.
Для поклонниц закрытого стиля
Если вы не фанатка откровенных вырезов, присмотритесь к закрытым платьям из хлопкового поплина. Они выглядят свежо и сдержанно благодаря тем самым драпированным элементам.
Словом, это тот случай, когда мода наконец-то стала на сторону комфорта и женственности одновременно. В платье с драпировкой вы получаете все это в одном флаконе.
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