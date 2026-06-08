Самое универсальное платье лета 2026: одна вещь на все случаи жизни

Девушка в красивом платье. Фото: magnific

Кажется, мода решила, что минимализма с нас на сегодня достаточно. После долгих сезонов, когда мы привыкали к максимально простым слип-платьям, где чуть ли не единственным акцентом были тонкие бретельки, подиумы снова заполонила роскошь. В этом сезоне весна-лето 2026 главной звездой стало платье с драпировкой.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Виктория Бекхэм еще несколько лет назад начала играть со сборками на талии, а Джонатан Андерсон в Loewe показал, что драпировка может быть не просто декором, а основой всего изделия. Но сейчас это вышло на новый уровень.

Chanel сделали ставку на легкие волны, Elie Saab добавили деликатных деталей, а Valentino и вовсе превратили платья в настоящие архитектурные шедевры.

Какие платья стали хитом сезона

Драпировки — это настоящий магический трюк для фигуры. Правильно расположенные складки могут визуально добавить роста, скрыть то, что хочется скрыть, или, наоборот, подчеркнуть силуэт там, где это нужно.

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Кто сказал, что драпировки — это только для вечерних платьев в пол? Мини с интересными сборками — отличный вариант на каждый день. Хейли Бибер, например, обожает такой формат, сочетая его с обычными мюлями на каблуках. Просто и очень стильно.

Хейли Бибер в платье. Фото из Vogue

Длина миди

Это, пожалуй, самый сбалансированный вариант. Сборки в зоне талии или живота добавляют какой-то особой изысканности. Идеально под босоножки.

Эффектное платье. Фото из Vogue

Открытые плечи

Выбирайте бежевые, сливочные или классические черные модели со сложным кроем — все это выглядит максимально роскошно.

У платья открытые плечи. Фото из Vogue

Для поклонниц закрытого стиля

Если вы не фанатка откровенных вырезов, присмотритесь к закрытым платьям из хлопкового поплина. Они выглядят свежо и сдержанно благодаря тем самым драпированным элементам.

Белое платье. Фото из Vogue

Словом, это тот случай, когда мода наконец-то стала на сторону комфорта и женственности одновременно. В платье с драпировкой вы получаете все это в одном флаконе.

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