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Настоящая Барби: жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби

31 июля 2023 16:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настоящая Барби: жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби
Супруга Александра Зинченко, Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболист Александр Зинченко скоро во второй раз станет отцом. Его супруга Влада на последних неделях беременности поразила образом в стиле барбикор.

Фото Влада Зинченко опубликовала в своем Instagram.

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Влада Зинченко в стиле барбикор

Влада на новом снимке позируют в розовой юбке, розовом пиджаке и розовых балетках. Дополнила образ розовыми аксессуарами.

Поклонники были в восторге от фото и отметили ее сходство с актрисой, исполнительницей главной роли в фильме "Барби" Марго Робби: "Украинская версия Барби", "Вот это настоящая Барби".

 

Супруга Александра Зинченко, Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада и Александр Зинченко ждут вторую дочь. Недавно Влада поделились подробностями своей второй беременности, которая, по словам женщины, дается ей непросто.

"Она крайне отличается от первой, чему я очень сильно удивлена, ведь разница в этих периодах у меня ровно два года. Сейчас я понимаю, что с Евой я, кажется, и беременной вроде бы не была. Я не знала что такое токсикоз, что такое усталость, что такое отсутствие сна в последнем триместре и ряд других "приятностей". Да что тут долго говорить, если на 8-м месяце я еще работала на Евро, носила каблуки и каждые несколько дней имела перелет (в целом за беременность у меня их было около 30)", — вспоминает Влада.

Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

"На этот раз же я почувствовала и примеряла на себе истории многих моих подруг: ТОКСИКОЗ с 6-й по 13 неделю. Я как вспоминаю, мне до сих пор становится плохо. Потеря веса, несколько раз сознания, капельницы и даже разок карета скорой. Отсюда и режим "ленивца" недели так до 20 точно, а затем режим "есть все что вижу". Особой любовью пользовались булки, шоколад, и сливочное масло. А еще лучше три в одном! Саше конечно же не позволяла мыться гелем для душа (поэтому если где-то в январе-феврале Зинченко не очень пахнул, это моя вина) о парфюме, свечах и всевозможных пахучках в доме я вообще молчу...Что касается спорта, то какие-то минимальные намеки на него появились уже в последние недели. Делаю базовый комплекс упражнений и вспоминаю правильное дыхание", — рассказала Влада.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей любимой Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.

Ранее Зинченко устроил нежную фотосессию с беременной женой.

Напомним, футбольный клуб "Интер Майами" на своей домашней арене официально представил Лионеля Месси. Но настоящий фурор среди фанатов спортсмена произвела его роскошная жена Антонелла Ракуццо.

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