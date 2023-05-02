Настоящий звездопад: фотоподборка самых стильных образов знаменитостей на Met Gala 2023
В Метрополитен-музее Нью-Йорка (США) прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. На красную дорожку пришли сотни знаменитостей.
Новини.LIVE покажет самые стильные звездные образы на Met Gala 2023.
Николь Кидман
Кара Делевинь
Дженнифер Лопес
Пенелопа КРУС
Наоми Кэмпбелл
Джессика Честейн
Сальма Хайек
Роберт Паттинсон с возлюбленной
Дженна Ортега
Марго Робби
Энн Хэтэуэй
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Кристен Стюарт
Джиджи Хадид
Кейт Мосс
Эмили Ратаковски
Жанель Моне Робинсон
Cardi B
Педро Паскаль
Напомним, ранее мы показывали самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023 года. Также мы рассказывали, что американский дизайнер Том Форд ушел с позиции креативного директора своего дома моды Tom Ford.