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Настоящий звездопад: фотоподборка самых стильных образов знаменитостей на Met Gala 2023

2 мая 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Настоящий звездопад: фотоподборка самых стильных образов знаменитостей на Met Gala 2023
Актрисы Сальма Хайек и Дженнифер Лопес на Met Gala 2023. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Метрополитен-музее Нью-Йорка (США) прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. На красную дорожку пришли сотни знаменитостей.

Новини.LIVE покажет самые стильные звездные образы на Met Gala 2023.

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Напомним, ранее мы показывали самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023 года. Также мы рассказывали, что американский дизайнер Том Форд ушел с позиции креативного директора своего дома моды Tom Ford.

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