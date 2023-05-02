Настоящий звездопад: фотоподборка самых стильных образов знаменитостей на Met Gala 2023

Актрисы Сальма Хайек и Дженнифер Лопес на Met Gala 2023. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Метрополитен-музее Нью-Йорка (США) прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. На красную дорожку пришли сотни знаменитостей.

Новини.LIVE покажет самые стильные звездные образы на Met Gala 2023.

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Кара Делевинь

Кара Делевинь на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кара Делевинь на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Пенелопа КРУС

Актриса Пенелопа Крус на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

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Супермодель Наоми Кэмпбелл на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Джессика Честейн

Актриса Джессика Честейн на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Актриса Джессика Честейн на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Сальма Хайек

Актриса Сальма Хайек на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

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Актер Роберт Паттинсон с возлюбленной на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

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Актриса Дженна Ортега на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Марго Робби

Актриса Марго Робби на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

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Актриса Энн Хэтэуэй на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Актриса Энн Хэтэуэй на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

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Жанель Моне Робинсон на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Жанель Моне Робинсон на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

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Рэперша Cardi B на Met Gala 2023. Фото: REUTERS

Педро Паскаль

Актер Педро Паскаль на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Напомним, ранее мы показывали самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023 года. Также мы рассказывали, что американский дизайнер Том Форд ушел с позиции креативного директора своего дома моды Tom Ford.