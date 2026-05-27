Самые модные брюки сезона родом из 90-х: разбираем образ Анны Тринчер

Анна Тринчер показала самые модные брюки в стиле 90-х
Забытые тренды имеют способность возвращаться тогда, когда их меньше всего ждешь. На этот раз камбэк совершили капри — те самые укороченные брюки из 90-х и нулевых, к которым долгое время все относились с опасением. В последнее время они все чаще мелькают в хрониках стритстайла, а на днях свой вариант стилизации показала певица и блогер Анна Тринчер.
Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Україна" разберет подробнее ее образ.
Что носит Анна Тринчер
Для своего выхода Анна выбрала капри глубокого шоколадного цвета. Благодаря высокой посадке и плотной ткани с едва заметным блеском, вещь не выглядит устаревшей. Наоборот, такой глубокий оттенок добавляет образу изысканности.
Капри — вещь коварная, ведь длина чуть ниже колена может визуально "резать" рост и делать ноги короче. Однако Тринчер обыграла эту опасную длину очень грамотно.
Вот несколько фишек, благодаря которым этот аутфит работает на все сто:
- Обувь имеет значение. Певица обула туфли-лодочки на шпильке с острым носком. Именно такой прием компенсирует укороченную длину брюк и визуально вытягивает силуэт.
- Вместо банальной футболки или спортивного худи, к капри подобрали небесно-голубую сатиновую рубашку.
- Рубашку не стали застегивать наглухо или заправлять, ее зафиксировали всего на одну пуговицу, позволив нижнему базовому топу черного цвета немного выглядывать наружу. Такой прием добавляет образу легкой небрежности и избавляет от излишней строgeneric-классичности.
Образ дополняют аксессуары. Анна дополнила лук фирменной сумкой Gucci с известной монограммой и коричневыми вставками, которые идеально подходят к обуви и брюкам. Добавили настроения и классические очки-авиаторы в тонкой оправе вместе с лаконичными украшениями.
