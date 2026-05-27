Главная Гламур Анна Тринчер показала самые модные брюки в стиле 90-х

Дата публикации 27 мая 2026 10:37
Самые модные брюки сезона родом из 90-х: разбираем образ Анны Тринчер
Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Забытые тренды имеют способность возвращаться тогда, когда их меньше всего ждешь. На этот раз камбэк совершили капри — те самые укороченные брюки из 90-х и нулевых, к которым долгое время все относились с опасением. В последнее время они все чаще мелькают в хрониках стритстайла, а на днях свой вариант стилизации показала певица и блогер Анна Тринчер.

Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Україна" разберет подробнее ее образ.

Что носит Анна Тринчер

Для своего выхода Анна выбрала капри глубокого шоколадного цвета. Благодаря высокой посадке и плотной ткани с едва заметным блеском, вещь не выглядит устаревшей. Наоборот, такой глубокий оттенок добавляет образу изысканности.

Капри — вещь коварная, ведь длина чуть ниже колена может визуально "резать" рост и делать ноги короче. Однако Тринчер обыграла эту опасную длину очень грамотно.

Стильный образ Анны Тринчер. Фото из Instagram

Вот несколько фишек, благодаря которым этот аутфит работает на все сто:

  • Обувь имеет значение. Певица обула туфли-лодочки на шпильке с острым носком. Именно такой прием компенсирует укороченную длину брюк и визуально вытягивает силуэт.
  • Вместо банальной футболки или спортивного худи, к капри подобрали небесно-голубую сатиновую рубашку.
  • Рубашку не стали застегивать наглухо или заправлять, ее зафиксировали всего на одну пуговицу, позволив нижнему базовому топу черного цвета немного выглядывать наружу. Такой прием добавляет образу легкой небрежности и избавляет от излишней строgeneric-классичности.

Образ дополняют аксессуары. Анна дополнила лук фирменной сумкой Gucci с известной монограммой и коричневыми вставками, которые идеально подходят к обуви и брюкам. Добавили настроения и классические очки-авиаторы в тонкой оправе вместе с лаконичными украшениями.

Ранее мы писали о том, какой жакет удачно стилизовала в этом сезоне блогер Даша Квиткова. Идеально подойдет на прохладную погоду.

Также мы сообщали, каким образом удалось поразить украинскую актрису Ольгу Сумскую. Максимального внимания здесь стоят детали.

Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
