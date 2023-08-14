Стала известна дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"

Тренер 13-го сезона шоу "Голос країни", певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/goloskrainy_official

Накануне в Польше завершились съемки первого этапа нового тринадцатого сезона музыкального проекта "Голос країни". Теперь же стала известна дата премьеры шоу.

Об этом говорится в соцсетях проекта.

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Подробности европейского сезона

Первый выпуск "Голоса країни-13" зрители увидят уже 3 сентября. Телеканал "1+1 Украина" презентовал яркую промо кампанию, в которой приняли участие тренеры проекта этого года: фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, музыкальный продюсер Иван Клименко и певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

В видеоролике тренеры собираются на железнодорожном вокзале возле брендированного поезда Укрзализныци и отправляются на съемочную площадку в Варшаву под официальный саундтрек "Голосу країни".

В промо телезрители впервые смогут услышать мощный саундтрек проекта, получившего одноименное название "Голос країни". Для съемки проморолика и первого этапа проекта звездные наставники выбрали образы украинских дизайнеров.

Что касается саундтрека, то его премьера состоится уже в скором времени на цифровых площадках. Продюсер проекта Владимир Завадюк уверяет: он найдет своего слушателя из-за мощного смысла песни.

Напомним, ранее мы писали о первых комментариях тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний". Также мы рассказывали, что создатели шоу "Голос країни" разыгрывают уникальные призы.