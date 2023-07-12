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Стала известна дата выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс и цена на книгу

12 июля 2023 07:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стала известна дата выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс и цена на книгу
Певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бритни Спирс, которая уже долгое время не выступает на сцене, готовится к презентации собственных мемуаров. Стала известна дата релиза долгожданной книги, ее название, обложка и цена.

Информация появилась на сайте артистки.

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41-летняя обладательница премии "Грэмми" готовится пополнить свой банковский счет. Бритни уже пять лет не дает концертов, но к ее жизни приковано внимание таблоидов и миллионов поклонников. Неудивительно, что певица решилась на откровенные мемуары. Они получили название The Woman In Me ("Женщина во мне"). На обложке книги — фото Спирс из нулевых.

Обложка книги Бритни Спирс. Фото: britneybook.com

Выход книги анонсирован на 24 октября этого года. Уже открыта предпродажа мемуаров в 21 стране мира: США, Канаде, Австралии, Великобритании, Бразилии, Болгарии, Польше, Франции и других. Украины в списке пока нет. Но учитывая спрос, наши издатели скорее всего переведут книгу, как это было впоследствии с мемуарами принца Гарри. При откровенности Бритни на бумаге придется выложить 32,99 доллара.

"Убедительные показания Бритни в открытом суде всколыхнули мир, изменили законы и показали ее вдохновляющую силу и храбрость. Я не сомневаюсь, что ее мемуары будут иметь такое же влияние и станут издательским событием года. Мы не можем не гордиться тем, что наконец-то помогли ей поделиться своей историей", — заявила Дженнифер Бергстром, старший вице-президент и издательство Gallery Books.

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс расскажет о романе с ирландским актером Колином Фарреллом в своих мемуарах. Также мы рассказывали, что полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс охранником известного баскетболиста.

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