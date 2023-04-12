Стала известна причина расставания Тейлор Свифт с женихом после шести лет отношений

Певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин. Фото: Billboard

Расставание американской певицы Тейлор Свифт и английского актера Джо Элвина стало неожиданностью для многих поклонников и коллег. Парочка была обручена, она считалась одной из самых стабильных среди молодежи в мировом шоу-бизнесе. Впрочем, в самый разгар мирового тура Тейлор стало известно о разрыве отношений.

О причинах расставания сообщает издание ET.

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Свифт и Элвин впервые пересеклись на Met Gala в 2016 году. Долгое время пара держала подробности романа при себе, замалчивая слухи о помолвке. Знаменитости быстро сблизились из-за всеобщего пристрастия к искусству и творчеству. Тейлор выпустила 10 песен, написанных или спродюсированных вместе с Джо, писавшим под псевдонимом Уильям Бауэри. Однако актеру, который подчеркивал свою потребность в конфиденциальности, не нравилось быть в центре внимания.

"Джо тяжело переносил уровень популярности Тейлор и внимание со стороны публики. Различия в их личностях также стало тяжело игнорировать после нескольких лет совместной жизни. Они удалились друг от друга", — поделился инсайдер.

Пара развелась несколько недель назад после шести лет сообщений, и источник, близкий к ним, сказал, что причина разрыва в банальном "не сошлись характерами".

"У них было много общего, и они полюбили друг друга. Затем разразилась пандемия, и они оказались замкнутыми вместе и смогли продолжать развивать свои отношения в такой изоляции. У них и раньше были трудности, но они всегда все налаживали. Но не в этот раз", — подытожил инсайдер.

Певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин. Фото: Vanity Fair

Напомним, ранее мы писали, что в честь многократной обладательницы "Грэмми" Тейлор Свифт переименовали американский город. Также мы рассказывали, что французский актер Венсан Кассель удалил все фото с молодой женой: таблоиды пишут о разводе.