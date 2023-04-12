Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стала відома причина розставання Тейлор Свіфт з нареченим після шести років стосунків arrow

Стала відома причина розставання Тейлор Свіфт з нареченим після шести років стосунків

12 квітня 2023 08:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стала відома причина розставання Тейлор Свіфт з нареченим після шести років стосунків
Співачка Тейлор Свіфт та актор Джо Елвін. Фото: Billboard
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розставання американської співачки Тейлор Свіфт та англійського актора Джо Елвіна стало несподіванкою для багатьох шанувальників та колег. Парочка була заручена, її вважали однією з найстабільніших серед молоді у світовому шоу-бізнесі. Втім, в самий розпал світового туру Тейлор стало відомо про розрив стосунків. 

Про причини розставання повідомляє видання ET.

Читайте також:

Свіфт та Елвін вперше перетнулися на Met Gala 2016 року. Тривалий час пара тримала подробиці роману при собі, замовчуючи чутки про заручини.  Знаменитості швидко зблизились через загальну пристрасть до мистецтва та творчості. Тейлор випустила 10 пісень, написаних чи спродюсованих разом із Джо, який писав під псевдонімом Вільям Бауері. Проте акторові, який наголошував на своїй потребі в конфіденційності, не подобалося бути в центрі уваги.

"Джо важко переносив рівень популярності Тейлор та увагу з боку публіки. Відмінності у їхніх особистостях також стало важко ігнорувати після кількох років спільного життя. Вони віддалилися одне від одного", — поділився інсайдер.

Пара розлучилася кілька тижнів тому після шести років сосунків, і джерело, близьке до них, сказало, що причина розриву в банальному "не зійшлися характерами". 

"У них було багато спільного, і вони покохали одне одного. Потім вибухнула пандемія, і вони виявилися замкненими разом і змогли продовжувати розвивати свої стосунки в такій ізоляції. У них і раніше були труднощі, але вони завжди все налагоджували. Але не цього разу", — підсумував інсайдер.

null
Співачка Тейлор Свіфт та актор Джо Елвін. Фото: Vanity Fair

Нагадаємо, раніше ми писали, що на честь багаторазової володарки "Ґреммі" Тейлор Свіфт перейменували американське місто. Також ми розповідали, що французький актор Венсан Кассель видалив всі фото з молодою дружиною: таблоїди пишуть про розлучення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB