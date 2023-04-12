Стала відома причина розставання Тейлор Свіфт з нареченим після шести років стосунків

Співачка Тейлор Свіфт та актор Джо Елвін. Фото: Billboard

Розставання американської співачки Тейлор Свіфт та англійського актора Джо Елвіна стало несподіванкою для багатьох шанувальників та колег. Парочка була заручена, її вважали однією з найстабільніших серед молоді у світовому шоу-бізнесі. Втім, в самий розпал світового туру Тейлор стало відомо про розрив стосунків.

Про причини розставання повідомляє видання ET.

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Свіфт та Елвін вперше перетнулися на Met Gala 2016 року. Тривалий час пара тримала подробиці роману при собі, замовчуючи чутки про заручини. Знаменитості швидко зблизились через загальну пристрасть до мистецтва та творчості. Тейлор випустила 10 пісень, написаних чи спродюсованих разом із Джо, який писав під псевдонімом Вільям Бауері. Проте акторові, який наголошував на своїй потребі в конфіденційності, не подобалося бути в центрі уваги.

"Джо важко переносив рівень популярності Тейлор та увагу з боку публіки. Відмінності у їхніх особистостях також стало важко ігнорувати після кількох років спільного життя. Вони віддалилися одне від одного", — поділився інсайдер.

Пара розлучилася кілька тижнів тому після шести років сосунків, і джерело, близьке до них, сказало, що причина розриву в банальному "не зійшлися характерами".

"У них було багато спільного, і вони покохали одне одного. Потім вибухнула пандемія, і вони виявилися замкненими разом і змогли продовжувати розвивати свої стосунки в такій ізоляції. У них і раніше були труднощі, але вони завжди все налагоджували. Але не цього разу", — підсумував інсайдер.

Співачка Тейлор Свіфт та актор Джо Елвін. Фото: Vanity Fair

Нагадаємо, раніше ми писали, що на честь багаторазової володарки "Ґреммі" Тейлор Свіфт перейменували американське місто. Також ми розповідали, що французький актор Венсан Кассель видалив всі фото з молодою дружиною: таблоїди пишуть про розлучення.