Хейли Бибер защитила Селену Гомес от своих фанатов – в чем дело

Бывшая Джастина Бибера Селена Гомес и его жена Хейли Бибер на гала-вечере Музея американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Фото: УНИАН

Молодая американская модель и жена известного канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер стала на защиту популярной певицы Селены Гомес. Девушка попросила своих поклонников перестать писать плохие слова в адрес Селены Гомес.

Об этом сообщает Music Mundial.

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Известно, что поклонники молодой жены канадского артиста Джастина Бибера обвинили Селену Гомес в том, что она до сих пор ревнует Джастина Бибера почти через десять лет отношений. Подписчики Хейли Бибер заявили, что Селена Гомес намеренно драматизирует для манипуляций.

Кроме того, люди, подписанные на Хейли Бибер, попросили Селену не играть роль жертвы.

Американская певица Селена Гомес на кинопремьере "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest

Считалось, что между бывшей возлюбленной и нынешней женой Джастина Бибера точно не может быть никаких дружеских отношений, но они удивили публику. Так, Хейли Бибер неожиданно стала на защиту бывшей своего мужа.

Нынешняя жена певца отреагировала на хейт в адрес Селены и обратилась к своим подписчикам. Хейли попросила не оставлять негативные комментарии под публикациями Селены Гомес в Instagram.

Скриншот со Stories Хейли Бибер. Фото: скриншот из Instagram

"Если вы оставляете подлые или грубые комментарии от моего имени к чьим-то постам, просто знайте, что я этого не хочу, и я никогда не буду поддерживать или оправдывать ненавистные, подлые или неприятные комментарии. Это не касается меня. Если вы участвуете в этом, вы являетесь частью культуры, частью которой я не хочу быть. Пожалуйста, будьте милыми или вообще ничего не говорите", — написала Хейли Бибер.

Напомним, мы писали о том, что жена Джастина Бибер рассказала о том, почему она боится рожать детей.

Ранее мы рассказывали о том, что молодая жена Джастина Бибера Хейли попала в список Forbes.

Также мы сообщали, что известная певица Селена Гомес накричала на своего охранника перед публикой.