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Стали подружками? Дружина Джастіна Бібера захистила його колишню Селену Гомес

15 червня 2023 12:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Гейлі Бібер захистила Селену Гомес від своїх фанатів – в чому справа
Колишня Джастіна Бібера Селена Гомес та його дружина Гейлі Бібер на гала-вечірі Музею американської кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Фото: УНІАН
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода американська модель та дружина відомого канадського співака Джастіна Бібера Гейлі Бібер стала на захист популярної співачки Селени Гомес. Дівчина попросила своїх шанувальників перестати писати погані слова на адресу Селени Гомес.

Про це повідомляє Music Mundial.

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Відомо, що шанувальники молодої дружини канадського артиста Джастіна Бібера звинуватили Селену Гомес у тому, що вона досі ревнує Джастіна Бібера після майже десяти років стосунків. Підписники Гейлі Бібер заявили, що Селена Гомес навмисно драматизує для маніпуляцій.

Крім того, люди, які підписані на Гейлі Бібер, попросили Селену не грати роль жертви.

Селена Гомес
Американська співачка Селена Гомес на кінопрем'єрі "Золотий глобус" в Лос-Анджелесі. Фото: Pinterest

Вважалося, що між колишньою коханою та теперішньою дружиною Джастіна Бібера точно не може бути ніяких дружніх стосунків, але ж вони здивували публіку. Так, Гейлі Бібер несподівано стала на захист колишньої свого чоловіка.

Теперішня дружина співака відреагувала на хейт на адресу Селени та звернулася до своїх підписників. Гейлі попросила не залишати негативних коментарів під публікаціями Селени Гомес в Instagram.

Скріншот зі Stories Гейлі Бібер
Скріншот зі Stories Гейлі Бібер. Фото: скріншот з Instagram

"Якщо ви залишаєте підлі або грубі коментарі від мого імені до чиїхось постів, просто знайте, що я цього не хочу, і я ніколи не підтримуватиму чи виправдовуватиму ненависні, підлі або неприємні коментарі. Це не стосується мене. Якщо ви берете участь у цьому, ви є частиною культури, частиною якої я не хочу бути. Будь ласка, будьте милими або взагалі нічого не говоріть", — написала Гейлі Бібер.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Джастіна Бібера розповіла про те, чому вона боїться народжувати дітей.

Раніше ми розповідали про те, що молода дружина Джастіна Бібера Гейлі потрапила до списку Forbes.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Селена Гомес накричала на свого охоронця перед публікою.

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