Стали известны имена участников Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"

Песенный конкурс "Детское Евровидение". Фото: Google

"Суспільне Мовлення" объявило имена десяти юных украинских исполнителей, вошедших в лонглист Национального отбора на участие в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2023". Их избрали среди 143 претендентов, подавших заявки на участие в отборе.

Об этом сообщается на сайте вещателя.

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Лонглист Нацотбора "Детского Евровидения-2023"

Группа 3ʼbeauties. Владислава Волынец (13 лет), Александра Коровицкая (13 лет) и Анна Ткач (12 лет), г. Луцк

POLINA BABIY. 14 лет, родом из Одессы, временно проживает в г. Братислава, Словакия

Анастасия Белибова. 12 лет, родом из Николаева, проживает в г. Южноукраинск, Николаевской области

Денис Грищук. 12 лет, родом из г. Нововолынск Волынской области, временно проживает в Люблине, Польша

Анастасия Димид. 9 лет, с. Гошев, Ивано-Франковская область

Анна Дойна. 13 лет, г. Киев

Артём Котенко. 11 лет, г. Ахтырка, Сумская область

Анастасия Пьех. 12 лет, г. Червоноград, Львовская область

Екатерина Яворская. 13 лет, с. Волица, Львовская область

Ника Яровенко. 14 лет, пгт Песковка, Киевская область

Финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2023" состоится в октябре, а до этого участников лонглиста ждет прослушивание, по результату которого определяются финалисты.

"Мой опыт музыкального продюсера Нацотбора на "Детское Евровидение" совпал с опытом третьего материнства. Окситоцин в моем теле как помогал услышать главное, так и мешал: ну, как я скажу ребенку слово "нет"? Наверное, именно это и было самой сложной задачей — выбрать из 143 участников всего 10. Десятку сильнейших, тех, кто будет бороться за право представить Украину на "Детском Евровидении-2023" в Ницце. Да, правила строгие — в финале победит лишь один. Но должна публично признать — дети, вы все очаровательны", — рассказала певица Светлана Тарабарова, выступившая музыкальным продюсером Национального отбора на "Детское Евровидение-2023".

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во дворце "Никайя" в Ницце. Украина принимает участие в "Детском песенном конкурсе Евровидения" с 2006 года. С тех пор Украина однажды побеждала (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

Дворец "Никайя" в Ницце. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, где именно в Швеции состоится песенный конкурс "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что певице Джамале предлагали стать ведущей "Евровидения-2023" в английском Ливерпуле.