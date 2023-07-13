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Стали известны имена участников Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"

13 июля 2023 16:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стали известны имена участников Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"
Песенный конкурс "Детское Евровидение". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

"Суспільне Мовлення" объявило имена десяти юных украинских исполнителей, вошедших в лонглист Национального отбора на участие в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2023". Их избрали среди 143 претендентов, подавших заявки на участие в отборе.

Об этом сообщается на сайте вещателя.

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Лонглист Нацотбора "Детского Евровидения-2023"

  • Группа 3ʼbeauties. Владислава Волынец (13 лет), Александра Коровицкая (13 лет) и Анна Ткач (12 лет), г. Луцк
  • POLINA BABIY. 14 лет, родом из Одессы, временно проживает в г. Братислава, Словакия
  • Анастасия Белибова. 12 лет, родом из Николаева, проживает в г. Южноукраинск, Николаевской области
  • Денис Грищук. 12 лет, родом из г. Нововолынск Волынской области, временно проживает в Люблине, Польша
  • Анастасия Димид. 9 лет, с. Гошев, Ивано-Франковская область
  • Анна Дойна. 13 лет, г. Киев
  • Артём Котенко. 11 лет, г. Ахтырка, Сумская область
  • Анастасия Пьех. 12 лет, г. Червоноград, Львовская область
  • Екатерина Яворская. 13 лет, с. Волица, Львовская область
  • Ника Яровенко. 14 лет, пгт Песковка, Киевская область

Финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2023" состоится в октябре, а до этого участников лонглиста ждет прослушивание, по результату которого определяются финалисты.

"Мой опыт музыкального продюсера Нацотбора на "Детское Евровидение" совпал с опытом третьего материнства. Окситоцин в моем теле как помогал услышать главное, так и мешал: ну, как я скажу ребенку слово "нет"? Наверное, именно это и было самой сложной задачей — выбрать из 143 участников всего 10. Десятку сильнейших, тех, кто будет бороться за право представить Украину на "Детском Евровидении-2023" в Ницце. Да, правила строгие — в финале победит лишь один. Но должна публично признать — дети, вы все очаровательны", — рассказала певица Светлана Тарабарова, выступившая музыкальным продюсером Национального отбора на "Детское Евровидение-2023".

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во дворце "Никайя" в Ницце. Украина принимает участие в "Детском песенном конкурсе Евровидения" с 2006 года. С тех пор Украина однажды побеждала (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

Дворец "Никайя" в Ницце. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, где именно в Швеции состоится песенный конкурс "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что певице Джамале предлагали стать ведущей "Евровидения-2023" в английском Ливерпуле.

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