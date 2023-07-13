Стали известны имена участников Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"
"Суспільне Мовлення" объявило имена десяти юных украинских исполнителей, вошедших в лонглист Национального отбора на участие в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2023". Их избрали среди 143 претендентов, подавших заявки на участие в отборе.
Об этом сообщается на сайте вещателя.
Лонглист Нацотбора "Детского Евровидения-2023"
- Группа 3ʼbeauties. Владислава Волынец (13 лет), Александра Коровицкая (13 лет) и Анна Ткач (12 лет), г. Луцк
- POLINA BABIY. 14 лет, родом из Одессы, временно проживает в г. Братислава, Словакия
- Анастасия Белибова. 12 лет, родом из Николаева, проживает в г. Южноукраинск, Николаевской области
- Денис Грищук. 12 лет, родом из г. Нововолынск Волынской области, временно проживает в Люблине, Польша
- Анастасия Димид. 9 лет, с. Гошев, Ивано-Франковская область
- Анна Дойна. 13 лет, г. Киев
- Артём Котенко. 11 лет, г. Ахтырка, Сумская область
- Анастасия Пьех. 12 лет, г. Червоноград, Львовская область
- Екатерина Яворская. 13 лет, с. Волица, Львовская область
- Ника Яровенко. 14 лет, пгт Песковка, Киевская область
Финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2023" состоится в октябре, а до этого участников лонглиста ждет прослушивание, по результату которого определяются финалисты.
"Мой опыт музыкального продюсера Нацотбора на "Детское Евровидение" совпал с опытом третьего материнства. Окситоцин в моем теле как помогал услышать главное, так и мешал: ну, как я скажу ребенку слово "нет"? Наверное, именно это и было самой сложной задачей — выбрать из 143 участников всего 10. Десятку сильнейших, тех, кто будет бороться за право представить Украину на "Детском Евровидении-2023" в Ницце. Да, правила строгие — в финале победит лишь один. Но должна публично признать — дети, вы все очаровательны", — рассказала певица Светлана Тарабарова, выступившая музыкальным продюсером Национального отбора на "Детское Евровидение-2023".
Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во дворце "Никайя" в Ницце. Украина принимает участие в "Детском песенном конкурсе Евровидения" с 2006 года. С тех пор Украина однажды побеждала (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).
Напомним, ранее мы писали, где именно в Швеции состоится песенный конкурс "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что певице Джамале предлагали стать ведущей "Евровидения-2023" в английском Ливерпуле.