Стали известны имена ведущих финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"

"Детское Евровидение-2023" пройдет во французской Ницце. Фото: Google

Медиагруппа "Суспільне Мовлення" объявила ведущих финала Национального отбора на "Детское Евровидение-2023". Ими стали ведущая видеоблога "Евровидения Украина" Анна Тульева и неизменный комментатор и ведущий "Евровидения" в Украине — Тимур Мирошниченко.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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"Для меня огромная честь и радость снова быть на сцене "Детского Евровидения". Особенно сейчас, когда нашим детям крайне нужны положительные эмоции. А их получат абсолютно все: и те, кто перед экранами будут болеть за своих фаворитов, и сами участники. В этом году у нас будет очень крутой финал", — отметил Тимур Мирошниченко.

Объявление ведущих в утренней программе "Перше шоу". Фото: Суспільне Мовлення

Как и в предыдущие годы, победителя отбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования, которое начнется вскоре.

"Поддержка юных талантов на пути к мечте — невероятно ответственная миссия. Убеждена, что все удастся! Иначе и быть не может, ведь 1 октября мы будем работать в паре с легендой "Евровидения" в Украине — Тимуром Мирошниченко", — поделилась ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева.

Порядок выступлений артистов

Финал Нацотбора состоится в воскресенье, 1 октября, в 18.00. Музыкальным продюсером Нацотбора стала певица и автор песен Светлана Тарабарова.

POLINA BABIY — Universe

Анастасия Димид — "Квітка"

Анастасия Белибова — "Сильна"

Денис Грищук — Dance

Группа 3ʼbeauties — Power of Love

Национальный отбор на "Детское Евровидение-2023" проходит под лозунгом "Мечтай смело!". Сам конкурс, участие в котором примут представители 16 стран-участников, пройдет во Франции. Финал "Детского Евровидения-2023" состоится в воскресенье, 26 ноября, во "Дворце Никайя" в Ницце.

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