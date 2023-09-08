Стали известны имена ведущих финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"
Медиагруппа "Суспільне Мовлення" объявила ведущих финала Национального отбора на "Детское Евровидение-2023". Ими стали ведущая видеоблога "Евровидения Украина" Анна Тульева и неизменный комментатор и ведущий "Евровидения" в Украине — Тимур Мирошниченко.
Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".
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"Для меня огромная честь и радость снова быть на сцене "Детского Евровидения". Особенно сейчас, когда нашим детям крайне нужны положительные эмоции. А их получат абсолютно все: и те, кто перед экранами будут болеть за своих фаворитов, и сами участники. В этом году у нас будет очень крутой финал", — отметил Тимур Мирошниченко.
Как и в предыдущие годы, победителя отбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования, которое начнется вскоре.
"Поддержка юных талантов на пути к мечте — невероятно ответственная миссия. Убеждена, что все удастся! Иначе и быть не может, ведь 1 октября мы будем работать в паре с легендой "Евровидения" в Украине — Тимуром Мирошниченко", — поделилась ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева.
Порядок выступлений артистов
Финал Нацотбора состоится в воскресенье, 1 октября, в 18.00. Музыкальным продюсером Нацотбора стала певица и автор песен Светлана Тарабарова.
- POLINA BABIY — Universe
- Анастасия Димид — "Квітка"
- Анастасия Белибова — "Сильна"
- Денис Грищук — Dance
- Группа 3ʼbeauties — Power of Love
Национальный отбор на "Детское Евровидение-2023" проходит под лозунгом "Мечтай смело!". Сам конкурс, участие в котором примут представители 16 стран-участников, пройдет во Франции. Финал "Детского Евровидения-2023" состоится в воскресенье, 26 ноября, во "Дворце Никайя" в Ницце.
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