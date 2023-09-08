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Стали известны имена ведущих финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"

8 сентября 2023 09:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стали известны имена ведущих финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2023"
"Детское Евровидение-2023" пройдет во французской Ницце. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Медиагруппа "Суспільне Мовлення" объявила ведущих финала Национального отбора на "Детское Евровидение-2023". Ими стали ведущая видеоблога "Евровидения Украина" Анна Тульева и неизменный комментатор и ведущий "Евровидения" в Украине — Тимур Мирошниченко.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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"Для меня огромная честь и радость снова быть на сцене "Детского Евровидения". Особенно сейчас, когда нашим детям крайне нужны положительные эмоции. А их получат абсолютно все: и те, кто перед экранами будут болеть за своих фаворитов, и сами участники. В этом году у нас будет очень крутой финал", — отметил Тимур Мирошниченко.

Объявление ведущих в утренней программе "Перше шоу". Фото: Суспільне Мовлення

Как и в предыдущие годы, победителя отбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования, которое начнется вскоре.

"Поддержка юных талантов на пути к мечте — невероятно ответственная миссия. Убеждена, что все удастся! Иначе и быть не может, ведь 1 октября мы будем работать в паре с легендой "Евровидения" в Украине — Тимуром Мирошниченко", — поделилась ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева.

Порядок выступлений артистов

Финал Нацотбора состоится в воскресенье, 1 октября, в 18.00. Музыкальным продюсером Нацотбора стала певица и автор песен Светлана Тарабарова.

  • POLINA BABIY — Universe
  • Анастасия Димид — "Квітка"
  • Анастасия Белибова — "Сильна"
  • Денис Грищук — Dance
  • Группа 3ʼbeauties — Power of Love

Национальный отбор на "Детское Евровидение-2023" проходит под лозунгом "Мечтай смело!". Сам конкурс, участие в котором примут представители 16 стран-участников, пройдет во Франции. Финал "Детского Евровидения-2023" состоится в воскресенье, 26 ноября, во "Дворце Никайя" в Ницце.

Напомним, ранее мы писали, что Бельгия первой объявила своего представителя на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что победитель "Евровидения" вышел замуж: фото с ЛГБТК+ свадьбы.

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