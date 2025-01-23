Список номинантов на кинопремию "Оскар-2025"

Стали известны номинанты на премию Оскар-2025
23 января 2025 16:48
Статуэтка премии "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/
Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2025. Больше всего номинаций у ленты "Wicked: Чародейка".
Об этом пишет The Gurdian.
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Лучшая картина
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Полная неизвестность"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Субстанция"
- "Wicked: Чародейка
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди, "Бруталист"
- Тимоти Шаламе, "Абсолютно неизвестный"
- Колман Доминго, "Пой, пой
- Рэй Файнс, "Конклав"
- Себастьян Стэн, "Ученик"
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон, "Анора"
- Деми Мур, "Субстанция"
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов, "Анора"
- Кирана Калкина, "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон, "Совсем неизвестный
- Гай Пирс, "Бруталист"
- Джереми Стронг, "Ученик"
Лучшая режиссура
- Шон Бейкер, "Анора"
- Брейди Корбет, "Бруталист"
- Джеймс Мэнголд, "Совсем неизвестный"
- Жак Одиар, "Эмилия Перес"
- Корали Фаржит, "Субстанция"
Лучший адаптированный сценарий
- "Абсолютно неизвестный"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля""
- "Пой, пой, пой"
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Лучший международный фильм
- "Я все еще здесь"
- "Девушка с иглой";
- "Эмилия Перес"
- "Семена священного инжира";
- "Поток"
Лучший анимационный фильм
- "Поток"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Месть самой большой птицы"
- "Дикий робот"
Лучший документальный фильм
- "Дневники черного ящика"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Саундтрек к государственному перевороту"
- "Сахарный тростник"
Лучший монтаж
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Wicked: Чародейка"
Лучшая операторская работа
- "Бруталист"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Мария"
- "Носферату"
Лучшая работа художника-постановщика
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Носферату"
- "Wicked: Чародейка"
Лучший дизайн костюмов
- "Абсолютная неизвестность"
- "Конклав"
- Гладиатор II"
- "Носферату"
- "Wicked: Чародейка"
Лучший саундтрек
- "Полная неизвестность"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Wicked: Чародейка"
- "Дикий робот"
Лучшие визуальные эффекты
- "Чужой: Ромул"
- "Лучший человек"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Королевство планеты обезьян"
- "Wicked: Чародейка"
Напомним, оскароносный кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря. Также "король ужасов" Стивен Кинг призвал отменить нынешнюю кинопремию "Оскар" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.
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