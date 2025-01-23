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Стали известны номинанты на премию Оскар-2025

23 января 2025 16:48
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Список номинантов на кинопремию "Оскар-2025"
Статуэтка премии "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2025. Больше всего номинаций у ленты  "Wicked: Чародейка".

Об этом пишет The Gurdian.

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Лучшая картина

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Полная неизвестность"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Субстанция"
  • "Wicked: Чародейка
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 1
Кадр из фильма "Субстанция". Фото: скриншот

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди, "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе, "Абсолютно неизвестный"
  • Колман Доминго, "Пой, пой
  • Рэй Файнс, "Конклав"
  • Себастьян Стэн, "Ученик"
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 2
Кадр из фильма "Бруталист". Фото: скриншот

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон, "Анора"
  • Деми Мур, "Субстанция"
  • Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 3
Кадр из фильма "Wicked: Чародейка". Фото: скриншот

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов, "Анора"
  • Кирана Калкина, "Настоящая боль"
  • Эдвард Нортон, "Совсем неизвестный
  • Гай Пирс, "Бруталист"
  • Джереми Стронг, "Ученик"
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 4
Кадр из фильма "Настоящая боль". Фото: скриншот

Лучшая режиссура

  • Шон Бейкер, "Анора"
  • Брейди Корбет, "Бруталист"
  • Джеймс Мэнголд, "Совсем неизвестный"
  • Жак Одиар, "Эмилия Перес"
  • Корали Фаржит, "Субстанция"
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 4
Кадр из фильма "Субстанция". Фото: скриншот

Лучший адаптированный сценарий

  • "Абсолютно неизвестный"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля""
  • "Пой, пой, пой"
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 6
Кадр из фильма "Конклав". Фото: скриншот

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший международный фильм

  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой";
  • "Эмилия Перес"
  • "Семена священного инжира";
  • "Поток"

Лучший анимационный фильм

  • "Поток"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Месть самой большой птицы"
  • "Дикий робот"

Лучший документальный фильм

  • "Дневники черного ящика"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Саундтрек к государственному перевороту"
  • "Сахарный тростник"

Лучший монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучшая операторская работа

  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мария"
  • "Носферату"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучший дизайн костюмов

  • "Абсолютная неизвестность"
  • "Конклав"
  • Гладиатор II"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародейка"
Стали известны номинанты на премию Оскар-2025 - фото 7
Кадр из фильма "Носферату". Фото: скриншот

Лучший саундтрек

  • "Полная неизвестность"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Wicked: Чародейка"
  • "Дикий робот"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Чужой: Ромул"
  • "Лучший человек"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Королевство планеты обезьян"
  • "Wicked: Чародейка"

Напомним, оскароносный кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря. Также "король ужасов" Стивен Кинг призвал отменить нынешнюю кинопремию "Оскар" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

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23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

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