Список номинантов на кинопремию "Оскар-2025"

Статуэтка премии "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2025. Больше всего номинаций у ленты "Wicked: Чародейка".

Об этом пишет The Gurdian.

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Лучшая картина

"Анора"

"Бруталист"

"Полная неизвестность"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из "Никеля"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка

Кадр из фильма "Субстанция". Фото: скриншот

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Абсолютно неизвестный"

Колман Доминго, "Пой, пой

Рэй Файнс, "Конклав"

Себастьян Стэн, "Ученик"

Кадр из фильма "Бруталист". Фото: скриншот

Лучшая женская роль

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Кадр из фильма "Wicked: Чародейка". Фото: скриншот

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов, "Анора"

Кирана Калкина, "Настоящая боль"

Эдвард Нортон, "Совсем неизвестный

Гай Пирс, "Бруталист"

Джереми Стронг, "Ученик"

Кадр из фильма "Настоящая боль". Фото: скриншот

Лучшая режиссура

Шон Бейкер, "Анора"

Брейди Корбет, "Бруталист"

Джеймс Мэнголд, "Совсем неизвестный"

Жак Одиар, "Эмилия Перес"

Корали Фаржит, "Субстанция"

Кадр из фильма "Субстанция". Фото: скриншот

Лучший адаптированный сценарий

"Абсолютно неизвестный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля""

"Пой, пой, пой"

Кадр из фильма "Конклав". Фото: скриншот

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший международный фильм

"Я все еще здесь"

"Девушка с иглой";

"Эмилия Перес"

"Семена священного инжира";

"Поток"

Лучший анимационный фильм

"Поток"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Месть самой большой птицы"

"Дикий робот"

Лучший документальный фильм

"Дневники черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Саундтрек к государственному перевороту"

"Сахарный тростник"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

Лучшая операторская работа

"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

Лучшая работа художника-постановщика

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Носферату"

"Wicked: Чародейка"

Лучший дизайн костюмов

"Абсолютная неизвестность"

"Конклав"

Гладиатор II"

"Носферату"

"Wicked: Чародейка"

Кадр из фильма "Носферату". Фото: скриншот

Лучший саундтрек

"Полная неизвестность"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

"Дикий робот"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Лучший человек"

"Дюна: Часть вторая"

"Королевство планеты обезьян"

"Wicked: Чародейка"

Напомним, оскароносный кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря. Также "король ужасов" Стивен Кинг призвал отменить нынешнюю кинопремию "Оскар" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.