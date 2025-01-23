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Стало відомо, коли пройде кінопремія "Оскар-2025"

23 січня 2025 15:20
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Оскар-2025 — коли пройде церемонія
Кінопремія "Оскар-2025". Фото: Andrew Eccles/Variety
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Церемонія вручення "Оскар" відбудеться в березні. Кіноакадемія під час церемонії вшанує тих, хто так хоробро боровся проти лісових пожеж в Лос-Анджелесі.

Про це пише видання Independent.

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Академія кінематографічних мистецтв і наук повідомила, що церемонія відбудеться 2 березня, а її ведучим буде комік Конан О'Брайен.

Повідомляється, що цьогоріч церемонія "відійде від живих виступів" номінантів у категорії "Найкраща пісня" і натомість зосередиться на авторах пісень. Також повернуть моменти з "Фабрики зірок 5", коли окремі актори фільму впізнавали номінантів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також стало відомо, що сьогодні, 23 січня, Академія оголосить номінантів на цьогорічну премію "Оскар". 

"97-ма церемонія вручення "Оскарів", яку проведе неймовірний Конан О'Брайен, стане святом зв'язку та співпраці — вшануванням об'єднавчого духу та творчої синергії кіномистецтва. Ми підкреслимо перетворюючу силу командної роботи, яка втілює кінематографічне бачення в життя", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що будинок принца Гаррі та Меган Меган у Каліфорнії може знищити лісова пожежа. Також "король жахів" Стівен Кінг закликав скасувати цьогорічну кінопремію "Оскар" через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

Оскар кіно фільм закордонні зірки церемонія

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