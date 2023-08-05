Стали известны подробности развода самой высокооплачиваемой актрисы Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Появились новые подробности развода актрисы Риз Уизерспун и ее мужа Джима Тота. СМИ узнали, будет ли самая высокооплачиваемая актриса платить отступные своему бывшему.

Об этом пишет People.

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После объявления о планах развестись за несколько дней до 12-й годовщины свадьбы в марте, пара завершила свой развод в начале этой недели.

Впоследствии появились подробности о том, как они делят свои активы и будут ли выплачиваться алименты. Согласно юридическим документам, Риз и Джим пришли к взаимному согласию относительно того, как разделить активы, включая "мебель, технику, предметы искусства и другую личную собственность". Все, что есть в собственности супругов: машины или одежда, остается с ними.

Они поровну распределят опеку над сыном Теннесси и отказались от алиментов. Они также не будут должны друг другу алименты и договорились о судебных издержках.

Также было подписано NDA (соглашение о неразглашении информации), чтобы защитить конфиденциальность пары.

"Существует взаимное желание и намерение сохранять конфиденциальность в отношении их частных, личных и деловых дел каждого, включая условия этого мирового договора", — говорится в соглашении.

Риз в этом году попала в список актрис, которые зарабатывают больше всего. Состояние актрисы Риз Уизерспун оценивается в 440 млн долларов. В 2021 году она продала акции своей компании. Много приносят звезде гонорары за роли на телевидении. За 10 серий "Утреннего шоу" актриса получила 20 миллионов долларов. Кстати, Риз уже занимала первое место в рейтинге в 2021 году.

Напомним, самая богатая актриса в гламурных образах снялась для модного глянца.

Ранее стало известно, что Элтон Джон в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур почти 600 миллионов долларов. За ним следом следует Эд Ширан со своим туром Divide.