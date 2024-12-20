Король Чарльз продолжает лечение от онкологии

Стали известны подробности о состояния здоровья короля Чарльза
Стали известны подробности о состоянии здоровья короля Чарльза. Монарх Великобритании продолжит лечение онкологии в следующем году.
Об этом пишет People.
Король Чарльз ведет борьбу с раком
Как сообщили источники во дворце, лечение короля Чарльза от рака продолжится и в 2025 году, но оно двигается "в очень положительном направлении".
Помощники короля сообщили, что ныне 76-летний монарх находится под контролем медиков.
"Его лечение продвигается в положительном направлении. Однако курс лечения продолжится и в следующем году", — говорится в сообщении.
О положительной динамике лечения онкологии также свидетельствует загруженный график монарха в конце 2024 года с длительными путешествиями за границу.
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