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Стали известны подробности брачного соглашения Софии Вергары и Джо Манганьелло

19 июля 2023 17:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стали известны подробности брачного соглашения Софии Вергары и Джо Манганьелло
Актеры София Вергара и Джо Манганьеллло. Фото: instagram.com/sofiavergara/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно стало известно, актеры София Вергара и Джо Манганьелло разводятся. Оказывается, еще до свадьбы пара подписала брачный договор.

Об этом пишет Daily Mail.

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Юристы убеждены, пара разойдется с миром. Перед свадьбой, в 2015 году, София Вергара и Джо Манганьелло подписали брачный договор на 100 миллионов долларов, чтобы защитить свое многомиллионное состояние. 50-летняя актриса "Американской семейки" имеет колоссальное состояние в 180 миллионов долларов, тогда как 46-летняя звезда "Супер Майка" владеет 40 миллионами долларов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Sofia Vergara (@sofiavergara)

София и ее муж держали свои деньги отдельно. Ранее она также рассказала, что Джо быстро подписал брачный договор.

"Он сказал: "Делай все, что хочешь". Я подпишу все", — сказала Говарду Стерну в 2015 году Вергара.

Вергара, родившаяся в Колумбии, начинала как модель. Она снялась в рекламе Pepsi в 17-летнем возрасте, но успех ей принес проект ABC "Американская семейка". Forbes сообщал, что она зарабатывала "500 тысяч долларов за эпизод". В каждом сезоне в среднем 22 эпизода.

В 2020 году Forbes назвал ее "самой высокооплачиваемой телеактрисой" после того, как она заработала 43 миллиона долларов.

За несколько лет до завершения "Американской семейки" София начала переговоры с NBC, чтобы стать судьей "Америка имеет талант". С зарплатой в 10 миллионов долларов за сезон — 70 000 долларов.

В 2019 году София вошла в мир моды, когда было объявлено, что она сотрудничает с Walmart по созданию доступной линии женской одежды. Она также сотрудничает с Фостером Грантом над коллекцией очков для чтения и солнцезащитных очков. В июне этого года София запустила собственный косметический бренд, который предлагает линейку "многополезных решений по уходу за солнцем".

Несмотря на более чем 30 миллионов подписчиков в Instagram, София, кажется, избегает спонсируемых публикаций и вместо этого использует свой огромный охват для рекламы собственных продуктов.

Напомним, певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Ранее публикация о свадьбе Нади и Миши для многих коллег стала неожиданностью.

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