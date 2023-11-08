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Стало известно имя самого красивого мужчины года

8 ноября 2023 09:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало известно имя самого красивого мужчины года
Актер Патрик Демпси. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Патрик Демпси был назван журналом People самым привлекательным мужчиной в 2023 году. О титуле стало известно в прямом эфире Джимми Киммела.

Об этом пишет Daily Mail.

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57-летняя звезда сериала "Анатомия Грей" Патрик Демпси также украсил обложку издания.

Актер женат и является отцом дочери Таллулы и сыновей-близнецов Дарби и Салливана.

"Никогда не отказывайтесь от мечты", — рассказал Демпси.

Демпси сказал, что его семья рассмеялась, когда он сообщил о награде, заметил, что журнал тщательно скрывает личность победителя.

 

Актер Патрик Демпси. Фото: Carter Smith for People
Актер Патрик Демпси. Фото: Carter Smith for People

 

Актер Патрик Демпси. Фото: Carter Smith for People
Актер Патрик Демпси. Фото: Carter Smith for People

"Тебе вообще запрещено говорить об этом. Каждый подписывает документы о неразглашении", — рассказал актер.

О получении награды Демпси сказал: "Нужно наслаждаться моментом, когда это происходит — год проходит так быстро".

В статье из журнала Демпси сказал, что он "рад, что это происходит сейчас" в его жизни.

Среди других прошлых лауреатов — Джон Ледженд (2019), Идрис Эльба (2018), Блейк Шелтон (2017), Двейн "Скала" Джонсон (2016), Дэвид Бекхэм (2015), Крис Хэмсворт (2014), Адам Левин (2) Ченнинг Татум (2012), Брэдли Купер (2011) и Райан Рейнольдс (2010).

Предыдущее десятилетие 2000-х годов принесло победы Джонни Деппу (2009), Гью Джекману (2008), Мэтту Дэймону (2007), Джорджу Клуни (2006), Мэттью МакКонахи (2005), Джуду Лоу (2004), Бену Аффлеку (2002), Пирсу Броснану (2001) и Брэду Питту (2000).

Напомним, бывшая Джонни Деппа снялась топлесс для модного журнала.

Ранее одна из самых желанных женщин мира снялась в откровенной рекламе ювелирных украшений.

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