Стало відоме ім'я найгарнішого чоловіка року

Актор Патрік Демпсі. Фото: Reuters

Актор Патрік Демпсі був названий журналом People найпривабливішим чоловіком 2023 року. Про титул стало відомо в прямому ефірі Джиммі Кіммела.

Про це пише Daily Mail.

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57-річна зірка серіалу "Анатомія Грей" Патрік Демпсі також прикрасив обкладинку видання.

Актор одружений та є батьком доньки Таллули і синів-близнюків Дарбі та Саллівана.

"Ніколи не відмовляйтеся від мрії", — сказав Демпсі.

Демпсі сказав, що його родина розсміялася, коли повідомив про нагороду і зазначив, що журнал ретельно приховує особу переможця.

Актор Патрік Демпсі. Фото: Carter Smith for People

Актор Патрік Демпсі. Фото: Carter Smith for People

"Тобі взагалі заборонено говорити про це. Кожен підписує документи про нерозголошення", — розповів актор.

Про отримання улесливої нагороди Демпсі сказав: "Треба насолоджуватися моментом, коли це відбувається — рік минає так швидко".

У статті з журналу Демпсі сказав, що він "радий, що це відбувається зараз" у його житті.

Серед інших минулих лауреатів — Джон Ледженд (2019), Ідріс Ельба (2018), Блейк Шелтон (2017), Двейн "Скеля" Джонсон (2016), Девід Бекхем (2015), Кріс Хемсворт (2014), Адам Левін (2013), Ченнінг Татум (2012), Бредлі Купер (2011) і Райан Рейнольдс (2010).

Попереднє десятиліття 2000-х років принесло перемоги Джонні Деппу (2009), Г’ю Джекману (2008), Метту Деймону (2007), Джорджу Клуні (2006), Меттью МакКонахі (2005), Джуду Лоу (2004), Джонні Деппу (2003), Бен Аффлек (2002), Пірс Броснан (2001) і Бред Пітт (2000).

Нагадаємо, колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу.

Раніше одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас.