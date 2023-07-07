Стал известен город, где пройдет "Евровидение-2024"

Победительница "Евровидения-2023" Лорин. Фото: instagram.com/eurovision/

Песенный конкурс "Евровидение-2024" примет шведский город Мальме. Город расположен на побережье южной Швеции.

Об этом пишет Variety.

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В этом году певица из Швеции Loreen стала во второй раз победительницей песенного конкурса "Евровидение". Победитель конкурса обычно принимает мероприятие в следующем году.

Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году также совпадает с пятидесятой годовщиной дебюта группы ABBA на шоу, и поклонники ожидают, что на конкурсе будет дань памяти самой большой шведской поп-группы в истории.

"Мальме занимает особое место в истории конкурса, поскольку успешно принимал его сначала в 1992 году, а затем в 2013 году — после последней победы Loreen. Мы рады вернуться в этот яркий и динамичный город, который продемонстрировал, что имеет места и инфраструктуру, которые идеально подходят для проведения крупнейшего в мире события живой музыки, — рассказал Мартин Остердаль, исполнительный супервайзер песенного конкурса "Евровидение". — Кроме того, его компактные размеры и хорошо развитая транспортная инфраструктура означают, что все, кто участвуют в конкурсе, включая делегации, СМИ и болельщиков, смогут легко ориентироваться в городе. Его стремление к устойчивому развитию и экологическим инициативам также идеально согласуется с нашими собственными ценностями, что делает его идеальным городом для проведения 68-го песенного конкурса "Евровидение".

Loreen уже "привозила" "Евровидение" в Мальме. В 2012 году на конкурсе в Баку она набрала 372 балла за песню "Euphoria".

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2023". Победу одержала певица Loreen. Она уже второй раз завоевывает европейский трофей.

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