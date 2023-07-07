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Стал известен город, где пройдет "Евровидение-2024"

7 июля 2023 16:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стал известен город, где пройдет "Евровидение-2024"
Победительница "Евровидения-2023" Лорин. Фото: instagram.com/eurovision/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Песенный конкурс "Евровидение-2024" примет шведский город Мальме. Город расположен на побережье южной Швеции.

Об этом пишет Variety.

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В этом году певица из Швеции Loreen стала во второй раз победительницей песенного конкурса "Евровидение". Победитель конкурса обычно принимает мероприятие в следующем году.

Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году также совпадает с пятидесятой годовщиной дебюта группы ABBA на шоу, и поклонники ожидают, что на конкурсе будет дань памяти самой большой шведской поп-группы в истории.

 

"Мальме занимает особое место в истории конкурса, поскольку успешно принимал его сначала в 1992 году, а затем в 2013 году — после последней победы Loreen. Мы рады вернуться в этот яркий и динамичный город, который продемонстрировал, что имеет места и инфраструктуру, которые идеально подходят для проведения крупнейшего в мире события живой музыки, — рассказал Мартин Остердаль, исполнительный супервайзер песенного конкурса "Евровидение". — Кроме того, его компактные размеры и хорошо развитая транспортная инфраструктура означают, что все, кто участвуют в конкурсе, включая делегации, СМИ и болельщиков, смогут легко ориентироваться в городе. Его стремление к устойчивому развитию и экологическим инициативам также идеально согласуется с нашими собственными ценностями, что делает его идеальным городом для проведения 68-го песенного конкурса "Евровидение".

Loreen уже "привозила" "Евровидение" в Мальме. В 2012 году на конкурсе в Баку она набрала 372 балла за песню "Euphoria".

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2023". Победу одержала певица Loreen. Она уже второй раз завоевывает европейский трофей.

Ранее певица Кончита Вурст, обычно поражающая яркими образами, снова ошеломила изменениями во внешности.

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