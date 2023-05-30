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Стало известно имя второго тренера шоу "Голос країни 13"

30 мая 2023 12:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно имя второго тренера шоу "Голос країни 13"
Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне стало известно имя первого звездного тренера тринадцатого сезона шоу "Голос країни". Ею стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину. Теперь к ней присоединился и певец Артем Пивоваров.

Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Новый опыт для Пивоварова

31-летний уроженец Харьковской области не ожидал, что ведущие программы будут спрашивать его о "Голос країни". Но когда они показали видео с кастингов в шоу, Пивоваров признался — он новый тренер уникального сезона талант-шоу.

"Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать ради развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов, и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене — я жду тебя", — рассказал Артем в эфире.

Фрагмент в видео с 05:15

Напомним, ранее мы писали, что впервые в истории талант-шоу "Голос країни" будут сниматься не в Украине. Также мы рассказывали, что на участие в шоу намекнула и победительница конкурса "Евровидение-2015" певица Джамала.

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