Стало известно имя второго тренера шоу "Голос країни 13"

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Накануне стало известно имя первого звездного тренера тринадцатого сезона шоу "Голос країни". Ею стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину. Теперь к ней присоединился и певец Артем Пивоваров.

Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Новый опыт для Пивоварова

31-летний уроженец Харьковской области не ожидал, что ведущие программы будут спрашивать его о "Голос країни". Но когда они показали видео с кастингов в шоу, Пивоваров признался — он новый тренер уникального сезона талант-шоу.

"Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать ради развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов, и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене — я жду тебя", — рассказал Артем в эфире.

Фрагмент в видео с 05:15

Напомним, ранее мы писали, что впервые в истории талант-шоу "Голос країни" будут сниматься не в Украине. Также мы рассказывали, что на участие в шоу намекнула и победительница конкурса "Евровидение-2015" певица Джамала.