Стало известно, поедет ли болеющий Данилко в тур в США
Недавно певец и композитор Андрей Данилко, известный миллионам в образе народной "проводницы" и суперзвезды Верки Сердючки, отменил один из концертов в Прибалтике. Также артист перенес свое европейское турне на два месяца вперед. Причиной стали проблемы со здоровьем Данилко.
Менеджмент певца сообщил, пройдут ли вовремя запланированные на апрель концерты в США.
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Накануне члены команды Андрея Данилко заявили, что на фоне ларингита у него произошло кровоизлияние в голосовую связь. Это опасное состояние, которое требует серьезного лечения и полного голосового покоя в течение нескольких недель. Впрочем, на гастроли в США это никак не отразится.
"Хотим вам напомнить, что наш тур в Северную Америку состоится, как и планировалось. Лечение Андрея Данилко также идет по плану. И мы уже не можем дождаться встречи с вами", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным. Также Андрей Данилко рассказал, что сделает прежде всего, когда вернется в россию.