Стало відомо, чи поїде хворий Данилко в тур у США
Нещодавно, співак та композитор Андрій Данилко, відомий мільйонам в образі народної "провідниці" та суперзірки Вєрки Сердючки, скасував один з концертів у Прибалтиці. Також артист переніс своє європейське турне на два місяці вперед. Причиною стали проблеми зі здоров’я Данилка.
Менеджмент співака повідомив, чи пройдуть вчасно заплановані на квітень концерти у США.
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Деталі
Напередодні члени команди Андрія Данилка заявили, що на тлі ларингіту в нього стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів. Втім, на гастролі у США це ніяк не позначиться.
"Хочемо вам нагадати, що наш тур у Північну Америку відбудеться як і планувалось. Лікування Андрія Данилка також йде за планом. І ми вже не можемо дочекатись зустрічі з вами", — йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним. Також Андрій Данилко розповів, що зробить найперше, коли повернеться до росії.