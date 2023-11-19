Стало известно, примут ли Меган Маркл и Гарри приглашение на Рождество от Чарльза
Ранее король Великобритании Чарльз III не пригласил на празднование своего 75-летия в семейном кругу младшего сына принца Гарри и его жену с детьми. Впрочем, на Рождество, до которого остается чуть больше месяца, все может измениться.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Рождество Гарри и Меган Маркл
По утверждению источника издания, 39-летний Гарри и 42-летняя Меган приняли бы предложение провести Рождество с королевской семьей в Сандрингеме. Впрочем, есть одна проблема — герцог и герцогиня Сассекские еще не получили приглашения.
Впрочем, звонок из Букингемского дворца в американский штат Калифорния, где живет звездная парочка с двумя детьми, запланирован на эту неделю. По словам инсайдеров, король Чарльз хочет проводить больше времени со своими внуками. Поэтому принц Гарри и Меган Маркл примут приглашение провести Рождество с королем Чарльзом и остальной королевской семьей в Сандрингеме, добавляя, что для этого им может понадобиться усиленная защита охраной и дистанцирование СМИ.
Отметим, что ранее у принца Гарри и короля Чарльза состоялся телефонный разговор по случаю 75-летия монарха. Она может стать поворотным моментом в сложных отношениях между Сассексами и королем.
Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям игнорировал звонки от брата, когда Елизавета II умирала. Также мы рассказывали, что биограф Меган Маркл и принца Гарри написал новую скандальную книгу о королевской семье.
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