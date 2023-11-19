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Стало відомо, чи приймуть Меган Маркл та Гаррі запрошення на Різдво від Чарльза

19 листопада 2023 12:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, чи приймуть Меган Маркл та Гаррі запрошення на Різдво від Чарльза
Герцог та герцогиня Сассекскі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Раніше король Великої Британії Чарльз III не запросив на святкування свого 75-річчя в сімейному колі молодшого сина принца Гаррі та його дружину з дітьми. Втім, на Різдво, до якого залишається трохи понад місяць, все може змінитися. 

Про це пише видання Daily Mail.

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За твердженнями джерела видання, 39-річний Гаррі та 42-річна Меган прийняли б пропозицію провести Різдво з королівською сім'єю в Сандрінгемі. Втім є одна проблема — герцог та герцогиня Сассекські ще не отримали запрошення. 

Втім,  дзвінок з Букінгемського палацу до американського штату Каліфорнія, де живе зіркова парочка з двома дітьми, запланований на цей тиждень. За словами інсайдерів, король Чарльз хоче проводити більше часу зі своїми онуками. Тому принц Гаррі та Меган Маркл приймуть запрошення провести Різдво з королем Чарльзом та рештою королівської родини в Сандрінгемі, додаючи, що для цього їм може знадобитися посилений захист охороною та дистанціювання ЗМІ.

Відзначимо, що раніше в принца Гаррі та короля Чарльза відбулась телефонна розмова з нагоди 75-річчя монарха. Вона може стати поворотним моментом у складних стосунках між Сассексами та королем.

Король Чарльз
Король Чарльз III з синами та невісткою Меган Маркл. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям ігнорував дзвінки від брата, коли Єлизавета II помирала. Також ми розповідали, що біограф Меган Маркл і принца Гаррі написав нову скандальну книгу про королівську сім'ю.

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