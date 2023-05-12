Стало известно, осталась ли Пугачева в России после похорон друга

Певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ

Накануне в РФ впервые за длительное время прилетела певица Алла Пугачева, которая осудила войну в Украине. Она посетила похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина. Пропагандисты сразу же осудили ее и пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, целовавшего ей руки на траурной церемонии. Стало известно, осталась ли Пугачева после похорон.

Об этом сообщают росСМИ.

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О возвращении 74-летней певицы на родину нелестно высказались многие знаменитые пропагандисты, среди которых и актриса Яна Поплавская. Она поддержала путиниста, телеведущего Владимира Соловьева. Тот возмутился тем, что Пугачеву вообще пустили в Россию.

"Поставьте вашу Примадонну в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте ее в зад со словами "как я рад вас видеть"! И устройте прямую трансляцию! Только обязательно, чтобы все до одного любители выстроились. Чтобы вся страна видела эту колонну", — возмущалась Поплавская.

Ее слова прокомментировала помощница Аллы Борисовны, Елена Чупракова.

"Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой", — заявила Чупракова.

Комментарий помощницы певицы Аллы Пугачевой. Скриншот: росСМИ

Пугачева вернулась к детям в Израиль, куда с начала полномасштабной войны они уехали вместе с юмористом, Максимом Галкиным, которого власти страны-террориста признали так называемым "иноагентом".

Напомним, ранее представитель Аллы Пугачевой опроверг сообщение о том, что во время похорон модельера Валентина Юдашкина у певицы пропали часы. Также мы рассказывали, что путинистку Алсу, являющуюся дочерью одиозного чиновника, проверяет налоговая РФ.