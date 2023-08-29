Стало известно, чем займется муж Бритни Спирс после их развода

Певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Сэм Асгари сосредоточен на том, чтобы развить свою актерскую карьеру после развода с Бритни Спирс. 29-летний бывший личный тренер подал на развод с 41-летней певицей 16 августа, ссылаясь на непримиримые разногласия.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сэм Асгари планирует продолжать актерскую карьеру, когда закончится забастовка актеров в Голливуде.

"Он не принимал участия ни в каких проектах до забастовки, и, очевидно, ничего не планирует, поскольку Голливуд остается закрытым, но он думает об актерстве", — рассказывает источник из окружения бывшего мужа Бритни Спирс.

Сэм работал в Royal Personal Training в Лос-Анджелесе, когда они с Бритни начали встречаться.

Инсайдер сказал, что он также сосредоточен на "проведении времени со своей семьей", поскольку он расстался с Бритни, и "преимущественно заботится о своей маме в Лос-Анджелесе", после того как она вернулась из больницы несколько недель назад после травмы в аварии.

Сообщалось, что Бритни неделями оставалась одна, прежде чем ее муж Сэм подал на развод, поскольку он регулярно находился в отъезде, работая над съемками.

"Бритни хотела сказку, но она ее не получила. Она чувствовала, что любовь Сэма не была безусловной. Конечно, она чувствует себя разочарованной…любой чувствовал бы себя так. Вам нужно лишь спросить: "Где он был, когда Бритни снимала все свои видео в Instagram?". Он просто исчезал на несколько месяцев, чтобы поехать на съемки, а она оставалась одна. Были моменты, когда он просто вставал и уходил", — говорит источник.

По слухам, Сэм расстался с Бритни, поскольку ее поведение стало настолько неясным, что она бросала ножи в стены их дома в Лос-Анджелесе.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

Ранее мы писали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж, подавший на развод.